První zmínky o projektu Planet of The Apps se objevily už v polovině loňského roku. Zástupci amerického počítačového gigantu totiž vypsali konkurz na účinkující, všechny důležité detaily se však snažili držet ještě pod pokličkou.

Jak upozornil server The Verge, natáčení jednotlivých dílů je již u konce a celý projekt se tak nyní posouvá směrem k postprodukci.

Kdy přesně bude na webu či televizních obrazovkách show k vidění, zatím zástupci Applu neprozradili. Lze nicméně předpokládat, že detaily budou odhaleny letos v červnu. Právě tehdy se totiž koná vývojářská konference WorldWide Developer Conference (WWDC).

Apple is launching its first TV show, "Planet of the Apps." Here's the trailer. More in our live blog: https://t.co/wK3Nn4xjuv #CodeMedia pic.twitter.com/AbdhyxRvJ8 — Recode (@Recode) February 14, 2017

Anglický trailer k pořadu Planet of The Apps

V kuloárech se nicméně hovoří i o tom, že show bude k dispozici jen pro předplatitele. Americký počítačový gigant ji totiž může zařadit jako prémiový obsah do Apple Music. Je tedy vcelku možné, že se k jednotlivým dílům dostanou pouze předplatitelé.

A o čem vlastně Planet of The Apps bude? Půjde o kombinaci dokumentární minisérie a reality show. Tvůrci se jednak budou snažit ukázat, jak vypadá samotný proces vytváření nějaké aplikace či hry, jednak nechají diváky nahlédnout pod pokličku toho, jak se vytvářejí jejich oblíbené programy pro klasické počítače i chytré telefony.

Fanoušci podobných konceptů a pochopitelně i produktů s logem nakousnutého jablka se mohou také těšit na doslova hvězdnou porotu. Součástí týmu je totiž například i známý rapper Will.i.am.

Obří výhra nechybí



Samozřejmě nechybějí ani lidé od fochu, kteří soutěžícím naopak poradí, kde dělají ve vývoji chyby a co by mohli dělat jinak, aby měli vyšší šanci zaujmout masy. Zkrátka všechno, co k opravdové reality show patří.

A odměna pro vítěze? Nejšikovnější vývojář, případně celý tým, si od Applu odnese deset miliónů dolarů, tedy více než 250 miliónů korun.

Pokud se s vidinou snadného zisku chcete vrhnout rychle na učení programování, je už ale pozdě. Jak již bylo zmíněno výše, série Planet of The Apps je již natočena. Čeká se už jen na to, až Apple oficiálně oznámí datum premiéry.