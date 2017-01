Toshiba kvůli obrovským ztrátám prodá část divize paměťových čipů

Japonská společnost Toshiba oddělí svoji divizi paměťových čipů do samostatné společnosti a bude hledat zájemce, který by do divize investoval. Plán v pátek schválila správní rada firmy. Toshiba se tak snaží zmírnit dopady očekávaných mnohamiliardových odpisů v americké jaderné divizi.