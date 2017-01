„Nelze získat žádné informace z anglicky mluvících částí Kamerunu. Internet je zablokovaný," napsala na twitteru uživatelka Mimi MEFO Cameroon.

No possibility of getting information from Anglophone regions. Internet blocked.

Velké výkyvy v internetovém připojení v anglicky mluvících částech Kamerunu zaznamenaly i poskytovatelé internetu Akamai a Dyn. V obou případech firmy tvrdily, že internet zablokovala kamerunská vláda kvůli nepokojům.

#Internet disruption in #Cameroon reportedly due to govt-directed blackout. @Akamai traffic to the country dropped sharply at ~20:45 UTC. pic.twitter.com/saBto4qyVy