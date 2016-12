Patrně největší průšvih letošního roku, alespoň co se světa počítačů a výpočetní techniky týče, měla společnost Samsung, respektive její chytrý telefon Galaxy Note 7.

Sedmičku uvedla firma do prodeje na přelomu srpna a září, jen nedlouho poté však musely být kvůli vadným bateriím prodeje ukončeny. Zpočátku října byly znovu obnoveny, ale výsledek byl stejný – baterie se přehřívaly a v několika desítkách případů začaly hořet. Někteří uživatelé dokonce hovořili přímo o explozích.

Podle výzkumníků ze společnosti Instrumental za výbuchy nemohly samotné baterie, ale jejich agresivní design a málo prostoru v samotném telefonu. [celá zpráva]

Zástupci jihokorejského elektronického gigantu byli nuceni ukončit prodej i výrobu. [celá zpráva]

Tuzemští uživatelé mohou přístroj vrátit, detaily se dozvědí na bezplatné telefonní lince 800 726 786. Samsung jim nabídne místo vadného Notu 7 vrácení peněz nebo aktuální vlajkovou loď, tedy buď Galaxy S7, nebo Galaxy S7 Edge.

Fotografie modelu Galaxy Note 7 po výbuchu baterie zveřejněné na Twitteru.



