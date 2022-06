Zimmerreise: iluzorní cesty kolem světa. V pokoji

Své zážitky De Maistre popisoval takto: „Moje světnice tvoří obdélník, který má 36 stop obvodu, měříme-li velmi těsně u zdi. Cesta má však bude činiti více, neboť budu procházet pokojem často podélně i našíř, ba i napříč bez pravidla a plánu. Kdykoliv cestuji ve světnici: zajdu si od stola k obrazu umístěnému v koutě, odtud jdu napříč, abych došel ke dveřím, nerozpakuji se ani dost málo, naskytne-li se mi v cestě lenoška, zrovna se do ní posaditi.“

Právě on začal renovaci svého domova. Byl to vzdělaný muž, bohatý a milující kulturu. Snažil se přiblížit aristokratické vrstvě. V hostinci U Kléblatů debatoval s umělci, právníky, stavaři, ale například i s Josefem Jungmannem.

V 19. století se do obsahu panoramat vloudila i krev, mučení, popravy, války či sekání údů

Sám Michalovic rád doprovázel své hosty „po světě“ a komentoval jednotlivé výjevy. Do skutečného světa se nevydával - na to měl doma moc práce.

K poznávání světa sloužily i „perspektivněoptické cesty“ - především fenomén kukátek, za které se platilo zejména na poutích a jarmarcích. S pomocí čočky divák sledoval nejrůznější krajiny, místa, události, cizí města... Někdy si majitel takového zařízení pronajali celou místnost, aby poskytl zábavu co nejpohodlnější.

Panorama doplňovaly i skutečné předměty, jak dokládá známé Maroldovo panorama. V šedesátých a sedmdesátých letech 19. století se do jejich obsahu vloudila i krev, mučení, popravy, války, sekání údů a podobně.

„Na jevišti před námi se otevíral výhled do krajiny osvětlené bledým měsícem - noční výjev. Ale měsíc ponenáhlu zapadá, objevují se červánky, slunce vychází, stromy se zelenají, voda jezera se zbarvuje do modra, na vodní hladině se objeví plachetní člun, rybář. Je léto. Ponenáhlu se však krajina smouší, listí ze stromů mizí, hory v pozadí se pokrývají sněhem a hladina jezera ledovou korou. Na ledě se prohání množství brusličů, sáňky s dětmi a paničkami. Zima,“ popisoval svůj zážitek z dioramatu na Karlově náměstí v Praze novinář a spisovatel Ignát Herrmann.

Krásné divadlo Želenského zaujalo, stejně jako květnatý projev mužíka před boudou. Ten sliboval řídkému obecenstvu představit „kapitána Webstera v Eglantu rodilého, který dovede chodit, plovat, pracovat, dýchat a spát pod vodou“. Také zdůraznil, že ctěné panstvo uvidí „obrovskou nádrž se žraloky a morckými psy“. Herec poznal, že jde o obrovský švindl, a právě proto vstoupil do budky - zabírala asi čtyři čtvereční metry. Vzápětí se ozval zvon a produkce mohla začít.

Želenský se skvěle bavil. Zvlášť poté, co mužíček s kolegy přivlekli doprostřed místnůstky káď naplněnou po okraj vodou. Diváctvu následně vysvětloval, že právě v této vodě žili popsaní živočichové. Do připravené nádoby se pochopitelně nevejdou, ale kapitán alespoň ukáže, jak se pěkně umí pod hladinou pohybovat. A údajný mořeplavec vstoupil konečně do děje.