73 tragických sekund. Pilot zříceného Challengeru byl zřejmě při vědomí do poslední chvíle

Tato 25. výprava programu Space Shuttle, označená STS-51-L, měla být výjimečná tím, že americký vesmírný úřad NASA vysílal ke hvězdám i učitelku, středoškolskou pedagožku ekonomie, práva a anglických a amerických dějin ve městě Concord v americkém státě New Hampshire Christu McAuliffeovou, která dokonce měla podle Milana Halouska z České kosmické kanceláře pomocí TV přenosu vyučovat přímo z oběžné dráhy. Mělo jít o symbol inspirace lidské touhy po poznání.

„Projekt Teacher in Space byl vyhlášený prezidentem Ronaldem Reaganem v srpnu 1984 jako snaha o vzbuzení zájmu o kosmonautiku především mezi americkou mládeží,” poznamenal pro Novinky Halousek, který je i předsedou astronautické sekce České astronomické společnosti.

Stačilo však 73 vteřin a vše bylo ztraceno. Ve výšce 14,5 kilometru došlo k selhání těsnění nosné rakety. Ta poté explodovala a odtrhla kabinu raketoplánu od zbytku kosmického plavidla. Přesněji řečeno došlo k výbuchu vodíkové nádrže a vznícení unikajícího kapalného kyslíku, dále se začala bortit konstrukce raketoplánu a explodovaly nádrže s pohonnými hmotami motorů – to vše během oné 73. sekundy.

Vyšetřování prokázalo, že náraz při odtržení kabiny nebyl natolik silný, aby astronauty hned připravil o život nebo je alespoň omráčil. To by pro ně zřejmě v danou chvíli bylo milosrdnější.

Ukázalo se také, že nedošlo ani k okamžité ztrátě tlaku v kabině. Svědčí o tom nouzové dýchací přístroje, které museli astronauti aktivovat manuálně. Vrak pilotní kabiny, vylovený z oceánu, navíc dosvědčil, že se pilot Michael Smith po explozi pokoušel obnovit přívod proudu do kabiny.

„Znamená to, že posádka, minimálně čtveřice, která seděla na horní – pilotní – palubě, výbuch přežila a použila, nebo se pokusila použít, alespoň dýchací přístroje. Pilot Smith podle vydýchaného obsahu žil, byl při vědomí a nejspíše pracoval až do okamžiku nárazu kabiny na hladinu oceánu,” uvedl Halousek.

Kabina Challengeru každopádně setrvačností samovolně vystoupala do výšky 19,8 kilometru, kde se zastavila a začala padat volným pádem zpět do oceánu. Trvalo to dvě minuty a 40 sekund.