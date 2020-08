Většina českých domácností koronakrizi ustála, i tak dvě pětiny přišly o příjmy

Podle Úřadu práce ČR vzrostl podíl nezaměstnaných z „předpandemických“ 3,1 procenta (leden) na současných 3,8 procenta (červenec). V mezinárodním srovnání se Česká republika řadí podle posledních dostupných dat Eurostatu mezi státy, které jsou na tom v růstu nezaměstnanosti nejlépe. „Otázkou však je, co s nezaměstnaností udělá podzim a ukončení státních subvencí,“ dodala Brychová.

„Silným motorem české ekonomiky je dlouhodobě domácí spotřeba, a ta při rostoucích vkladech oslabuje. Nové úvěry na bydlení i spotřebu se však paradoxně „chovaly“, jako by žádná pandemie nebyla. Vysvětlení je jednoduché – velmi nízké úrokové sazby a očekávání, že bude zrušena daň z převodu nemovitosti. Navíc koupě domu či bytu je záležitost, kterou jedinec promýšlí poměrně dlouho. Jestliže měl v plánu jeho pořízení ještě před krizí, kterou nakonec ustál, dá se říci, že v takovém případě koupi dokončí, než aby ji odkládal,“ doplnil Vladimír Staňura z ČBA.

Jednou z možností, jak ulevit domácímu rozpočtu byl i odklad splátek úvěrů a hypoték. Již 12. března doporučilo prezidium ČBA členským bankám, aby k odkladu splátek přistoupily. O měsíc později (17. dubna) nabyl účinnosti zákon o odkladu splátek úvěrů. Lidé tak mohli své závazky odložit na tři nebo šest měsíců. Odklad splátek končí 31. října 2020. Od listopadu by se tedy všichni dlužníci měli již vrátit ke splácení svých úvěrů.

„Nárůst podaných žádostí výrazně zpomalil. Za poslední týden došlo bankám jen tisíc nových žádostí, což je zanedbatelné množství oproti průměru v červnu, kdy bankám docházelo 10 tisíc žádostí týdně. Lze tedy očekávat, že přísun žádostí v srpnu zcela ustane. Žádat v srpnu, o odklad splátek na dva měsíce, už přestává dávat zkrátka smysl. V listopadu musejí všichni, kdo odklad dostali, zase začít splácet. Tam se ukáže, do jaké míry byl odklad účinný,“ doplnil Staňura.

Během pandemie lidé sahali i do finančních rezerv připravených právě pro případy výpadu příjmů. Téměř polovina oslovených (47 procent) uvedla, že jim její výše bez jakéhokoliv uskromňování stačila. Tři z deseti ji téměř vyčerpali.

Ovšem byli i tací, kteří žádnou rezervu neměli, v průzkumu to uvedl každý osmý oslovený. Téměř desetině lidí také úspory nestačily a museli si půjčit, dvě procenta pak využila různých forem podpor od státu.

Situace posledních několika měsíců se určitým způsobem promítla i do smýšlení většiny Čechů (66 procent).

O svých financích chtějí do budoucna více přemýšlet, případně si i více spořit. Více než třetina dotázaných však deklaruje, že pandemie jejich způsob uvažování o financích nijak neovlivnila.

„Vzhledem k prognózám vývoje ekonomiky i nejistému vývoji situace na podzim by lidé měli nad svými financemi přemýšlet a plánovat si je opravdu pečlivě. To platí i v případě těch, kteří deklarovali, že pandemii zvládli,“ upozornila Brychová.

Jak dále dodala, je v případě nakládání s penězi podstatné umět se na svoji situaci podívat s nadhledem a určit si priority. „Pokud se nám to nepodaří a do finančních problémů se přesto dostaneme, je třeba se jim postavit čelem a začít je co nejdříve řešit, nejlépe s odborníky.“