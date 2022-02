Spořicí účty 2022: Hranice tří procent pokořena, úročení vkladů je výhodnější

Spořicí účty se těší oblibě českých střadatelů již mnoho let. Peníze si na ně ukládá nadpoloviční většina lidí, mnozí mají zřízené dokonce dva i více vkladových účtů. K uloženým penězům mají kdykoliv přístup, za zřízení i vedení účtů neplatí žádné poplatky, a navíc jim jsou vklady zhodnocovány.

ČNB znovu výrazně zvedla úrokovou sazbu. Je nejvýše za 20 let

ČNB znovu výrazně zvedla úrokovou sazbu. Je nejvýše za 20 let Ekonomika

„V případě změny úrokové sazby ze strany ČNB rozhodně úpravu našich sazeb vždy zvažujeme, a to s přihlédnutím na hodnotu, o kterou jsou sazby upraveny, a také s ohledem na případnou reakci ze strany konkurence,” uvedla pro Právo například Anna Strnadová z Moneta Money Bank.

Vkladové účty jsou tak zhodnocovány zajímavěji, než tomu bylo například před rokem, zároveň je ale třeba zohlednit, že současná inflace klientům z úspor výrazně ukrajuje. V prosinci loňského roku se dostala na hodnotu 6,6 procenta a dle odhadu ČNB by letos měla dosáhnou zhruba 8,5 procenta

Od 1. února 2022 zvýšila úročení na účtu Hello spoření Hello bank! U zůstatků do 200 tisíc korun tak mohou klienti počítat se sazbou ve výši 3,1 procenta. Zůstatky nad 200 tisíc korun již úročeny nejsou.