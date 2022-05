Polovina Čechů plánuje dovolenou v zahraničí, na nákladech chtějí ušetřit

Každý druhý Čech by letos o dovolené rád zamířil do některé ze zahraničních destinací, ukázal průzkum agentury Ipsos pro společnost Sodexo Benefity. V loňském roce touto dobou měla podobné plány pouze třetina oslovených.

Do dovolenkových plánů už třetím rokem zasahují různé události, letos je to především válka na Ukrajině. Ovšem jak ukázal průzkum, plány na léto ovlivnila mnohem méně než loňská omezující opatření v důsledku šíření nemoci covid-19. Přeorganizovat dovolené loni musely více než dvě pětiny (44 procent) lidí, letos je to ale o více než polovinu méně (20 procent).