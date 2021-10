Odchodem do penze se připravte na výrazný propad příjmů

V minulých letech činila penze i více než polovinu čisté mzdy, v loňském roce to bylo již pouze 45 procent.

V současné době na jednoho seniora pobírajícího starobní penzi přispívá do státního penzijního systému zhruba 2,2 lidí. Jak ale analytici odhadují, bude toto číslo v souvislosti se stárnutím populace pravděpodobně klesat.

„Některé velmi pesimistické prognózy hovoří o tom, že nedojde-li k zásadní reformě našeho důchodového systému, již dnešní čtyřicátníci se budou muset spokojit se státní penzí jen okolo šesti tisíc korun. To s průměrnými výdaji asi 10,5 tisíce korun bez nájemného na důstojný život rozhodně stačit nebude,“ upozornil Lubomír Koňák z KB Penzijní společnosti.

„Ani Pražané se ale v penzi nemají lépe než zbytek republiky. Oproti průměrným důchodům jsou ty pražské vyšší jen přibližně o tisíc korun. Zato jsou zde vyšší výdaje, především na bydlení. V září to bylo „jen“ o pět tisíc korun, ale do budoucna se očekává růst nájemného. Propad příjmů mezi ekonomicky aktivním věkem a penzí tak je, a i nadále bude právě v Praze ještě patrnější,“ doplnil Koňák.

Nejmenší propad mezi průměrnými mzdami a penzemi byl v Karlovarském kraji, a to o bezmála 20 tisíc korun u hrubé mzdy a 13,5 tisíce korun u čisté mzdy.

Průzkumy naznačují, že lidé mají při odchodu do penze nanejvýš půl milionu, ideální by ale podle expertů byl ale čtyřnásobek samozřejmě s ohledem na udržení životního standardu z let pracovního života.