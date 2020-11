Obchody přijímají více druhů stravenek

V prodejnách Kaufland a Lidl lze nově platit stravenkami společností Benefit plus a Up Česká republika.

Jako novou možnost platby vzhledem k uzavřeným restauracím a omezeným příležitostem k jejich uplatnění začaly stravenky přijímat hypermarkety Globus . Papírovými nebo elektronickými stravenkami lze v nich platit nákup až do výše 1000 korun, konkrétně kupony značek Edenred, Up Cheque Déjeuner a Sodexo.

V prodejnách Kaufland se u papírových stravenek Up (původně Le Cheque Déjeuner) vztahuje na jeden nákup limit deset kusů nebo hodnota 1600 korun. V případě elektronických stravenek Up i Benefit plus není nákup omezen. Pokladní na stravenky nevracejí, případné přeplatky mohou lidé věnovat jako dar organizaci Chance for Children (Šance pro děti), kterou Kaufland dlouhodobě podporuje.