Nejvýhodnější spořicí účty nabízejí už pětiprocentní úročení

Za posledních několik týdnů prakticky všechny banky do nabídky spořicích účtů zasáhly, většinou se to týkalo zvýšení úrokových sazeb či dalších benefitů. Například Air Bank klientům od poloviny července navýšila zůstatek, který jim úročí vyšší sazbou. Po několika letech jeho výše vzrostla z 250 tisíc korun na půl milionu korun, současná úroková sazba je čtyři procenta ročně. K podobnému kroku se chystá i Hello bank!, která nyní sazbou 4,5 procenta úročí vklady do 200 tisíc korun, od 1. září to bude již 300 tisíc korun.