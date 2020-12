Nedostatek peněz na dárky pomohou vyřešit odložené platby i kreditka

Princip této služby spočívá v tom, že zákazník za zboží nakoupené v e-shopu neplatí při objednávce či při jeho převzetí, ale může svou platbu o určitou dobu odložit. V současné době můžete využít odložené platby Twisto Pay, Mall Pay a PlatímPak od Equa bank. E-shop Alza nabízí vlastní službu Třetinka, kdy při placení uhradíte třetinu ceny zboží a zbytek bez navýšení do tří měsíců od nákupu.

„Naše platební metoda PlatímPak umožňuje zákazníkům e-shopů nakupovat hned a zaplatit za zboží až potom, co ho mají doma a v klidu zkontrolují. Odložená platba je vyhodnocena do 60 sekund a zboží stačí zaplatit kdykoliv do 30 dní od nákupu,” doplnil Petr Baťka z Equa bank.