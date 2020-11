Na dárky z internetu se čeká i tři týdny

Například Bontonland.cz u části nabízeného sortimentu upozorňuje, že předběžná doba dodání zboží se pohybuje obvykle od sedmi do 14 dní.

Do obchodů Češi nemohou, nakupují online

„Také vyzýváme k placení zboží předem e-shopům, aby se v maximální míře eliminoval kontakt s našimi řidiči nebo obsluhou parcelshopů. Pokud je zásilka přesto doručována na dobírku, doporučujeme platit platební kartou. Zákazníci by se měli také snažit udržovat co největší odstup při předávání zásilek, a jestliže jsou v karanténě, předem o tom naše řidiče informovat,“ zmínil další aspekt nakupování.

Na mimořádný nápor se připravují i pošťáci. „Rozhodný den, do kdy je potřeba předat zásilku do přepravy České pošty, nikoli zboží objednat na e-shopu, stanovíme na začátku prosince. Pro představu, loni byl tímto rozhodným dnem 20. prosinec. Předpokládáme, že i letos to bude přibližně stejné, ale začátkem prosince přesné datum i s ohledem na trendy v počtu balíků upřesníme,“ řekl Právu mluvčí pošty Matyáš Vitík.