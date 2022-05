Kdo bude mít nárok na srpnový příspěvek 5000 Kč na dítě

Nárok se týká domácností s ročními příjmy do jednoho milionu korun nikoliv čistého, jak původně uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), ale hrubého, což je asi 83 333 korun hrubého měsíčně.

To při zjednodušeném výpočtu na kalkulačce Měšec.cz při jedné mzdě v této výši u jednoho dítěte znamená zhruba 65 493 korun čistého měsíčně, u dvou dětí 67 353 a u tří 69 673 korun.

Pokud by oba rodiče měli stejný příjem ve výši 500 tisíc korun ročně, přičemž děti si uplatňuje jeden z nich, činil by čistý měsíční příjem domácnosti při jednom dítěti 68 061 korun čistého, u dvou 69 921, u tří pak 72 241.

Životní minimum by mohlo vzrůst od července o pět procent

Životní minimum by mohlo vzrůst od července o pět procent Domácí

Nárok by měli mít i živnostníci či lidé na mateřské nebo rodičovské.

Podle informací na webu ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se do příjmů pro nárok na příspěvek budou zřejmě zahrnovat i sociální dávky.

Podle informací, které ministerstvo dalo deníku Blesk, by se pak pravděpodobně mohl posuzovat příjem za loňský rok. Ale konkrétně to bude jasné, až bude předložen návrh příslušného zákona.