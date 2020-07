Jak je to s cestovním pojištěním u zrušených zájezdů

„Pojištění storna či cestovní pojištění není v této definici obsaženo, nicméně údaje o pojištění patří mezi náležitosti potvrzení o zájezdu a měly by být v cestovní smlouvě či v potvrzení o zájezdu uvedeny. Údaje o uzavřeném pojištění se zpravidla uvádí v cestovní smlouvě či v potvrzení o zájezdu zvlášť. Pravidla pro vrácení plateb za pojištění storna či cestovního pojištění by se měla řídit ustanoveními pojistných smluv a všeobecnými pojistnými podmínkami pojišťoven, podle kterých došlo ke sjednání pojištění,” dodala Hekšová.

Jak dále dodal, za pojistku by dopláceli v případě, že by si vybrali výrazně dražší zájezd nebo zájezd do výrazně jiné destinace (svět vs. Evropa), na který by původně sjednané pojištění nestačilo.