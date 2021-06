Finanční poradna: Jak správně nastavit pojistku dítěti

Ve spolupráci s odborníky z pojišťovny Uniqa přinášíme několik rad a tipů, nad čím by se měli rodiče zamyslet především i jak dítě správně pojistit.

Mnozí rodiče dají na doporučení poradců a sjednají pojištění dítěti, jakmile se narodí. Ovšem právě v tomto období by měli uvažovat spíše nad tím, zda jsou sami pojištěni, případně zda je jejich pojistka vhodně nastavena. Stávají se totiž živiteli a vychovateli, takže jejich odpovědnost výrazně roste.

Je proto třeba včas myslet na to, aby potomek byl zabezpečen i v situacích, kdy jeho rodiče postihne úraz, vážnější onemocnění apod.

Důležité je při sjednání pojistky pro dítě myslet na rizika, která by mělo pojištění krýt. „V první řadě tedy pokrýt taková rizika, která mají trvalý nebo velmi dlouhodobý vliv na kvalitu života. Především riziko vážného úrazu s následky, jimž bude děcko čelit trvale nebo třeba léta i desetiletí. Pokud by se stalo něco, co zásadně omezí pohyblivost potomka, bude adaptace na život v nových podmínkách vyžadovat velké prostředky,” doporučila Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa.