Daně většinou vyřídí mzdová účtárna

Každý zaměstnanec by měl ve svém zájmu v nejbližších dnech – nejpozději do 17. února (neboť 15. únor letos připadá na sobotu) – navštívit svou mzdovou účtárnu. Díky dvěma důležitým úkonům na jednom tiskopisu – podpisu prohlášení k dani a žádosti o roční zúčtování – mohou zaměstnanci ušetřit na daních, aniž by se museli trápit s daňovým přiznáním.