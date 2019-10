Chybujete v práci? Od náhrady škody vás může zachránit pojistka na blbost

ČPP

Řidič z povolání : od 1898 Kč do 4175 Kč

: od 1898 Kč do 4175 Kč Občasný řidič (referent), manipulace apod.: od 1265 Kč do 278 3Kč

(referent), manipulace apod.: od 1265 Kč do 278 3Kč Ostatní: od 633 Kč do 1392 Kč