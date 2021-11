Cestu k oddlužení komplikují nízké příjmy

To je i případ pětačtyřicetiletého Martina z Prahy, který už kvůli podobným problémům žije delší dobu prakticky v šedé ekonomice. „Kdysi jsem jel jednou načerno tramvají a chytili mě. Po čase jsem ale zjistil, že podle dopravního podniku to bylo desetkrát a že se na mě kvůli tomu vede řada exekucí,“ tvrdí. „Rád bych to splatil, ale musím sehnat dostatek peněz,“ dodal.