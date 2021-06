Češi se na jídlo do hospod zatím příliš nehrnou

Hospody a restaurace byly delší dobu zavřené i na jaře loňského roku; zahrádky se poté otevíraly 11. května a vnitřní prostory pak o 14 dní později. Po otevření však do nich zavítalo více lidí, tržby byly v průměru na třech čtvrtinách předcovidové situace.

„Je pravda, že až do konce minulého týdne bylo o poznání horší počasí než po loňském prvním rozvolnění a nijak nelákalo na zahrádky. Svou roli budou hrát i obavy lidí, kteří se po dlouhých lockdownech stále bojí o svou bezpečnost, mnoho zaměstnanců je stále na home officech. Ale pokles je i přesto výraznější, než jsme čekali,“ doplnil Eich.

„Pokud by to takto zůstalo, může nastat další odliv lidí z oboru, případně další vlna uzavírání hospod. Proto se domníváme, že by měl stát restauracím pomoci. A zařadit je mezi odvětví, která dostanou podporu v rámci Národního plánu obnovy, kde se má přerozdělovat celkem 200 miliard korun. Zatím tam gastrosektor i přes jeho alarmující situaci není,“ doplnil Eich.