Češi letos za vánoční stromky utratí 850 milionů korun

Jak dále dodal, počet prodaných stromků se již několik let pohybuje zhruba kolem 1,2 až 1,3 milionu a nejinak tomu bude i letos. Pandemie koronaviru nebude mít podle Kovandy vliv na počet prodaných kusů, změnila ale časování nákupu. Mnozí lidé totiž stromky nakoupili již zkraje adventu, avšak celkově by jejich prodané množství nemělo vybočovat z dlouhodobého průměru. „Vánoční stromek si prostě lidé pořídí bez ohledu na to, zda panuje pandemická situace, či ne,” uvedl Kovanda.