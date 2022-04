Češi kryptoměny znají, důvěřuje jim ale jen čtvrtina lidí

Většina Čechů totiž o kryptoměnách ví jen z doslechu a investovat do nich ale neplánuje. V současné době tak činí jen devět procent lidí.

„Stále platí, že se o kryptoměny více zajímají muži a výrazně častěji do nich také investují. Znalost kryptoměn a zkušenosti s nimi se také liší podle věku a vzdělání. Mladší a vzdělanější vrstva se o kryptoměny zajímá více,” uvedl analytik výzkumu Ondřej Klubal z agentury STEM/MARK.

„Investici do kryptoměn již učinila nebo o ní přemýšlí více než třetina mladých lidí do 29 let. Přestože zájem o kryptoměny v průběhu času mírně roste, slova o masivních investicích z veřejného prostoru jsou přinejmenším odvážná, jak ukazují naše čísla,“ doplnil.