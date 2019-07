bab, Novinky, Právo

„Naprostá většina majitelů rekreačních nemovitostí si dovede představit, že by je v budoucnu přestavěla na plnohodnotné bydlení a trávila zde celý rok. Hlavní motivací bývá blízkost přírodě a únik od ruchu velkoměsta. Velmi důležitý je ale i faktor značné finanční úspory,“ říká Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

O trvalém stěhování na venkovská sídla nejčastěji uvažují lidé ve chvíli, kdy jim odrostou děti nebo když je důchod na dohled.

Ve věkové skupině nad 45 let si tak přestavbu chaty na celoroční bydlení dovedou představit dokonce tři čtvrtiny dotázaných. O tomto řešení uvažují jako o investici, která jim do budoucna může podstatně snížit náklady na bydlení.

Odrazují špatné služby i komplikace s dopravou

Ovšem přestěhování z města na venkov má i negativní stránky. Od přestavby chat a chalup na místo k trvalému celoročnímu pobytu některé lidi odrazuje například nedostupnost služeb i komplikované dojíždění do zaměstnání a do školy. Osloveným by vadilo i horší technické zázemí a nedostatek pohodlí.

„V případě starších lidí sice odpadá dojíždění do práce, ale je zase potřeba počítat s tím, že s postupujícím věkem potřebujete častěji chodit například k lékaři. Proto je dobré už při pořízení rekreační nemovitosti myslet na dobrou dostupnost veřejné dopravy. Rozumné je i mít něco naspořeno na případné rekonstrukce, které jsou časem nezbytné,“ dodala Molnárová.