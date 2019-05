bab, Novinky

Mezi Čechy je obecně rozšířený názor, že kdyby chtěli, dokázali by některé výdaje omezit a měsíčně nějakou tu korunu ušetřit. Sedm z deseti oslovených v průzkumu agentury Perfect Crowd pro společnost Home Credit by v takovém případě klidně dalo stranou až dva tisíce korun, pět procent lidí i více než pět tisíc korun.

„Drtivá většina lidí tuší, že utrácí za zbytečnosti. Jenom sedm procent respondentů tvrdí, že žádné zbytečné výdaje nemá,“ doplnil Jaroslav Ondrušek z Home Creditu.

Dobré jídlo a pití, to mají Češi rádi

Co můžu oželet a co naopak už ne? Tuto otázku si při pohledu na měsíční výdaje položil snad už každý. Češi se rádi dobře nají či napijí, utrácejí v restauracích mnohdy až zbytečně vysoké částky. A právě u těchto útrat vidí značné rezervy, jak zmínili v průzkumu, dva z pěti oslovených.

Mladší ročníky do 40 let si zbytečné výdaje spojují s jídlem a nealkoholickými nápoji, oproti tomu lidé nad 40 let se domnívají, že utrácejí nadměrně za alkohol a cigarety.

Výdaje za módu a oblečení patří jako další do tzv. zbytných výdajů, které je možné si čas od času odpustit. Zde vidí rezervy především mladí lidé do 30 let. I aktuální průzkum agentury STEM/MARK pro banku ING ukázal, že rozvážnějším nakupováním oblečení by své výdaje omezily tři pětiny dotázaných, častěji ženy než muži.

Čtvrtina Čechů by podle ING také omezila výdaje za sport, kulturu a chození do společnosti.

Elektroniku k životu potřebujeme

Ovšem za věc nezbytnou pro život Češi považují elektroniku. Omezit výdaje za nákup různých technických novinek se lidem příliš nechce.

„Mobily, laptopy a tablety sice vyžadují, aby zákazník do peněženky sáhl hlouběji, ale k životu už neodmyslitelně patří, protože usnadňují každodenní fungování. Navíc jsou často potřeba i k práci, takže lidé mají pocit, že se jim investice vrátí,“ doplnil Ondrušek.

Také na dovolenou si Češi nechtějí nechat sáhnout. Podle průzkumu ING by si ji kvůli úspoře odpustili, případně zvolili levnější variantu jen čtyři procenta lidí. Každý desátý dokonce přiznal, že kromě toho, že si na dovolenou spoří, zároveň se kvůli ní i zadlužuje.

Ušetřit se dá ve slevách

Každý druhý Čech zaměřuje svou pozornost na slevové akce, letáky, ale i velmi oblíbené slevové portály, domnívá se, že tím mohou ušetřit nemalé finanční prostředky.

Nákupy ve slevách jsou doménou hlavně žen. „Slevy vyhledává bezmála polovina žen a třetina mužů,” doplnil Radek Sedlář z ING.

S úsporami lidé často spojují ekologické myšlení, uvědomují si, že pokud se budou chovat šetrněji k životnímu prostředí, mohou utratit méně. Například využívají vlastní studnu, recyklují, není výjimkou, že je napadne řešení jako spolujízda či nákup úsporných balení autokosmetiky.

„Lidé se nechávají inspirovat na internetu a polovina z nich si poslechne rady kamarádů a známých,“ doplnil Ondrušek.