Jakub Svoboda, Právo

V oblasti hypoték se toho v posledních letech událo hodně. Ještě nedávno se hypotéky poskytovaly za úrokové sazby, které začínaly třeba i jedničkou. Bylo celkem obvyklé mít stoprocentní hypotéku, tedy na celou hodnotu nemovitosti. V některých případech nebylo nutné dokládat příjmy.

Nic z toho už dnes ale neplatí. Úrokové sazby rostou a regulace ze strany centrální banky dostupnost hypoték razantně omezila. Chystaná novela by však lidem do 36 let věku měla alespoň trochu ulevit.

„Mladí žadatelé jsou specifickou skupinou, která je v počáteční fázi ekonomické aktivity, kdy má nižší úspory a relativně nižší příjmy. Proto byl navržen koncept dílčí úlevy z plnění úvěrových ukazatelů v podobě jasně definovaného zmírnění limitů,“ uvedla pro Právo Anna Fuksová z tiskového oddělení MF. Vláda by podle ní měla návrh projednat během června.

Pokud ČNB stanoví závazné limity tzv. úvěrových ukazatelů, pro žadatele do 36 let budou mírnější Anna Fuksová, ministerstvo financí

Od loňského října jsou v bankách uplatňována nová pravidla ČNB, podle nichž objem všech úvěrů žadatele nesmí převýšit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu (ukazatel DTI). Omezeny jsou také hypotéky s LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) nad 80 procent. I když jde o doporučení ČNB, kterými se banky teoreticky nemusejí zcela řídit, v praxi je uplatňují.

„Výjimku lze udělat u maximálně 15 procent objemu poskytnutých úvěrů, u kterých může výše hypotéky dosáhnout až 90 procent hodnoty nemovitosti. To je, zvláště pro mladé rodiny, velký problém. Při cenách bytů například v Praze znamená 20 procent ceny klidně milion korun, ale i více,“ sdělil Právu místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance David Eim.

Šance na vyšší úvěr

Podle dalšího ukazatele, DSTI, nesmí výše splátky, resp. součet splátek všech dalších úvěrů, čili měsíční splátka klienta, přesáhnout 45 procent jeho měsíčního čistého příjmu. Podle Eima jde o další výrazné omezení, které spoustě rodin zkomplikovalo situaci.

Nově by pravomoc centrální banky stanovit horní hranici vybraných úvěrových ukazatelů měla být v zákoně o ČNB vysloveně zakotvena, přičemž pro žadatele do 36 let by tato hranice měla být vyšší. V případě LTV to má podle MF být o 10 procentních bodů, u DSTI o pět procentních bodů a v případě DTI o jednoroční násobek čistých příjmů.

„Samotný zákon žádné závazné limity tzv. úvěrových ukazatelů nestanovuje. Pokud je však ČNB v budoucnu na základě zákona skutečně zavede, pak budou tyto limity pro mladé žadatele do 36 let mírnější,“ uvedla Fuksová.

„To, že objem hypotéky ve vztahu k hodnotě nemovitosti by se mohl zvýšit o 10 procentních bodů nad současné limity, by teoreticky znamenalo až návrat k možnosti získat stoprocentní hypotéku. Poměr mezi splátkami a příjmy by mohl být až 50 procent a výše úvěru by mohla dosáhnout až desetinásobku ročních příjmů,“ vysvětlil Eim. Domnívá se ale, že nejde o systémový přístup, protože rozvolňuje podmínky pro část obyvatelstva na základě věku.

Sazby klesly, ale ne nadlouho

Úrokové sazby hypoték dnes v průměru činí asi 2,9 procenta a poté, co ČNB začátkem května klíčovou sazbu zvýšila na hodnotu dvě procenta, podle odborníků zřejmě dále porostou.

„Silná konkurence a do značné míry zřejmě také pokles objemů poskytnutých hypoték vedly v posledních měsících k trochu nečekanému poklesu úrokových sazeb. I když se podle údajů ČNB počátkem roku sazby u nových úvěrů krátkodobě přehouply už přes tři procenta, v březnu průměrné úrokové sazby nových hypotečních úvěrů klesly na 2,94 procenta ročně a u úvěrů refinancovaných dokonce na 2,81 procenta ročně,“ upozornil Eim.

„Vzhledem k nedávnému zvýšení klíčových úrokových sazeb ČNB se však opět můžeme přes tříprocentní hranici dostat,“ dodal.