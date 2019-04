Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Prakticky v každém nákupním vozíku se před Velikonocemi objevují plata vajec. Obchodníci si toho jsou vědomi a mnozí je nyní nabízejí v akci, zlevněné až o desítky procent. Není tak problém koupit vejce i za méně než dvě koruny za kus.

Cena je až na druhém místě



Cena pochopitelně hraje při výběru roli, jenže, jak ukázal aktuální průzkum agentury STEM/MARK, lidé mnohem více dají na to, z jaké země pocházejí. Skeptičtí jsou především vůči vejcím z Polska. Kdyby si totiž v obchodě měli vybrat mezi českými a polskými vejci, dva ze tří by v každém případě sáhli po těch z Česka.

„Polská vejce nekupuji. I když je měli v supermarketu v akci za dvě koruny jedno, raději jsem si vzala česká, která byla skoro jednou tak drahá. A jak jsem mohla v obchodě sledovat, mnozí nakupující je poté, když zjistili, že jsou z Polska, také nekoupili,” potvrdila Právu malý zájem o polská vejce dvaapadesátiletá Jana z Prahy.

Vejce původem z Polska by koupil každý pátý člověk, ovšem musela by být levnější než česká. Sedm lidí ze sta by se také rozhodovalo kvůli ceně, česká vejce by koupili, pokud by nebyla o víc jak 10 procent dražší. Jen šesti lidem ze sta je jedno, jakého původu vejce jsou a sáhnou po prvních, která v obchodě uvidí.

Typ chovu je většině lhostejný



Dalším z aspektů hrajících roli při koupi vajec je i způsob chovu slepic. „Téměř tři pětiny kupujících přiznávají, že typ chovu ale vůbec neřeší,“ uvedl Jan Tuček z agentury STEM/MARK.

Naopak dvě pětiny se o to, v jakých podmínkách slepice, resp. nosnice vejce snášejí, tedy z jakého chovu vejce pocházejí, zajímají. Více než čtvrtina lidí obvykle nakupuje vejce od nosnic z volného výběhu, každý osmý od nosnic v halách a jen dva lidé ze sta od nosnic v klecích.

Podobné výsledky zájmu Čechů o způsob chovu potvrdil i průzkum společnosti Seznam.cz. Jen pro čtvrtinu lidí je podle něho dobré zacházení se slepicemi natolik zásadní, že si raději koupí dražší vejce. Pro ostatní to buď důležité není, nebo při nákupu hledí více na cenu.

Zároveň z něho vyplynulo, že důležitější je zejména pro mladší lidi a obyvatele větších měst. Váhu mu přikládá téměř třetina lidí ve věku 15 až 24 let a také spíš ti, kteří žijí v Praze.

Naprostá většina kontroluje vnitřek balení

Více než čtyři pětiny lidí (84 procent) při nákupu vajec kontrolují vnitřek balení. Především tak činí, aby zjistili, zda nejsou vejce rozbitá (81 procent) a také zda jsou všechna (72 procent).

Téměř dvě pětiny lidí se pak zajímají o to, z jaké země vejce pocházejí. Tři lidé z deseti kontrolují, jestli jsou vejce znečištěná. Pětinu zajímá způsob chovu a stejný počet lidí i velikost vajec.