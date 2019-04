bab, Novinky, Právo

Ve vlastním podle údajů Statistického úřadu EU (Eurostat) bydlí v České republice celkem 78 procent lidí, v nájmu pak 22 procent Čechů. Ovšem na západ od nás v sousedních zemích Německu a Rakousku je podíl nájemního bydlení mnohem vyšší.

Drahé byty zvyšují zájem o nájemní bydlení



Jak data Eurostatu potvrzují, vlastní bydlení je u nás velmi populární, mnozí Češi si ani nedovedou představit, že by žili jinak než ve svém bytě či domě.

Například v letošním průzkumu agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting se více než čtyři z pěti mladých lidí ve věku od 18 do 29 let vyjádřili, že si ho plánují v budoucnu pořídit. Jak uvedl Peter Noack ze společnosti Zeitgeist Asset Management, právě mladí lidé do 30 let jsou nejpočetnější skupinou lidí bydlících v nájemních bytech.

Ovšem současná situace na trhu s bydlením naznačuje, že se mnozí budou muset snu o vlastním bydlení vzdát. „Výrazné a pokračující zvyšování cen bytů v největších tuzemských městech, pokračující růst úrokových sazeb, zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték ze strany ČNB i očekávané zpomalování růstu mezd – to vše vyvolá vysokou poptávku po nájemním bydlení,” uvedl Noack.

Jak dále dodal, velký potenciál má nájemní bydlení v Praze, kde ceny nových bytů už v mnoha případech překročily hranici 100 tisíc korun za metr čtvereční. Pořídit si tak vlastní bydlení se brzy pro mnohé stane nereálné.

Podle studie Property Index poradenské společnosti Deloitte z roku 2018, která analyzovala rezidenční trhy ve 12 evropských státech, Češi šetří na nové bydlení nejdéle z porovnávaných zemí – déle než například obyvatelé Velké Británie, Francie či Německa.

Němci v nájemním, Poláci a Maďaři ve vlastním



Pro Němce je na rozdíl od Čechů běžné bydlet v nájmu, nájemní bydlení zde má dlouhou tradici. „V nájmu bydlí každý druhý Němec – a to napříč věkovým spektrem, od singles přes rodiny s dětmi až po seniorské páry,” doplnil Noack.

Podle údajů společnosti Zeitgeist Asset Management je v současnosti podíl vlastnického bydlení v Německu 46 procent a ve velkých městech méně než 30 procent, v hlavním městě Berlíně se jedná dokonce o pouhých 15 procent.

Podíl nájemního a vlastnického bydlení na celkovém fondu bydlení

FOTO: Martin Havelka, Novinky

V sousedním Polsku lidé stejně jako u nás výrazně více preferují vlastní bydlení. V Polsku například za posledních deset let podíl bydlení v osobním vlastnictví vzrostl zhruba o pětinu. Ve svém vlastním domě či bytě tak žije přes 83 procent Poláků.

„Vedle historické zkušenosti s vyvlastňováním majetku během období komunismu je tento trend v současnosti ovlivněn i vysokými cenami nájmů, které jsou srovnatelné s Německem,“ upozornil Noack.

V Maďarsku v porovnání s Českou republikou, Polskem a Německem je nejvyšší podíl vlastnického bydlení, přesahuje 85 procent. Od roku 2012, kdy dosáhl vrcholu zhruba 90 procent, však trvale klesá.

„V Maďarsku bydlí v nájmu nejčastěji lidé ve věku 18‒35 let a také ti, kteří se častěji stěhují za prací,“ doplnil Noack.