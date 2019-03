Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Z pravidelného šetření společnosti IBRS pro Českomoravskou stavební spořitelnu (ČMSS) vyplynulo, že popularita stavebního spoření roste. Jeho atraktivita je za posledních osm let, tedy od vzniku průzkumu, vůbec nejvyšší.

Zajímavým produktem je aktuálně pro 41 procent lidí, přitom ještě na podzim roku 2017 bylo atraktivním pro zhruba třetinu dotázaných a při vzniku průzkumu v roce 2011 dokonce jen pro jednoho člověka z pěti.

„Stavebko je dlouhodobě jediným zabezpečeným spořicím produktem, který poráží inflaci,“ uvedl Tomáš Kořínek z ČMSS. Atraktivitu stavebního spoření přitom výrazně zvyšuje státní podpora. Ta činí 10 procent z ukládané částky. Maximálně to je dva tisíce korun za rok, což odpovídá roční uspořené částce 20 tisíc korun.

Oblibu stavebního spoření dokazují i výsledky Barometru obliby spoření od agentury IBRS, který bez ohledu na to, zda Češi daný produkt využívají, hodnotí různé možnosti ukládání nebo spoření peněz za obzvláště zajímavé.

Stavební spoření se již čtvrtým rokem drží na první příčce pomyslného žebříčku. V prvním čtvrtletí letošního roku získalo 54procentní podporu.

Barometr obliby spoření* v 1. čtvrtletí 2019 Stavební spoření 54 %

Drahé kovy (zlato, stříbro) 49 %

Doplňkové penzijní spoření 46 %

Spořicí konto 44 % Životní pojištění 33 % Podílové fondy 29 % Termínovaný vklad 26 %

Akcie, obligace 25 % Spoření „do matrace” 21 % Zdroj: Asociace českých stavebních spořitelen, průzkum IBRS; Poznámka: *Odpovědi na dotaz: Bez ohledu na to, jak vy sami v tuto chvíli spoříte, uveďte prosím, kterou z těchto možností ukládání nebo spoření peněz považujete nyní za obzvláště zajímavou?

Za rok půl milionu spořicích smluv



To, že se stavební spoření opět stává pro Čechy atraktivním, potvrzují i výsledky trhu. V loňském roce se stavebním spořitelnám dařilo, uzavřely více než 486 tisíc spořicích smluv, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 14 procent.

Produkt stavební spoření však není jen o spoření. Klienti si mohou sjednat i některý z typů úvěrových produktů (překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření) určených pro financování bydlení. Objem úvěrů v loňském roce dosáhl 72,7 miliard korun, což je o 22 procent více než v roce 2017.

Stavebním spořitelnám nahrávají i přísnější podmínky nastavené Českou národní bankou v oblasti hypoték, kdy lidé musí disponovat i značnou sumou vlastních prostředků. Podle odborníků tak i letos mohou stavební spořitelny počítat s dalším vydařeným rokem.

Trendem se navíc může stát i zvýšení zájmu o spoření u mladší generace, která si ještě pro pořízení vlastního bydlení nedokázala vytvořit dostatečnou rezervu vlastních prostředků potřebnou pro získání hypotéky. „Mladí lidé si uvědomují, že po nových regulacích nedosáhnou na 100procentní úvěr na bydlení, a proto chtějí být na budoucnost připraveni, a stavebko je pro ně zjevně nejvhodnější cestou,“ doplnil Jochen Maier z ČMSS.

Podle jejích odhadů by letos mohly spořitelny celkem uzavřít přes půl milionu nových smluv. Objem nových poskytnutých úvěrů by měl přesáhnout 65 miliard korun, což by naopak znamenalo meziroční pokles. I tak stavební spořitelny čeká další velmi dobrý rok, věří Tomáš Kořínek.