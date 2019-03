Jakub Svoboda, Právo

Liberecká radnice poprvé od roku 2013 zvýší ceny nájemného v městských bytech, nejčastěji o pětinu. Navýšení začne platit od letošního července, informoval náměstek primátora Ivan Langr (SLK). Důvodem je podle něj mimo jiné velký rozdíl mezi tržními nájmy a cenami pronájmu městských bytů.

Liberec má 1219 bytů a v polovině z nich je nájemné za metr čtvereční nyní pod 25 korunami. Na běžném trhu přitom sahají ceny za metr čtvereční až ke 160 korunám, citovala Langra ČTK.

České Budějovice: nájemné podle lokalit



Nájem v části svých městských bytů zvýší i České Budějovice. Cena by pak měla dosahovat úrovně 75 procent tržního nájemného. Dosud to bylo i méně než 50 procent tržního nájemného. Dotkne se to 780 ze 1815 městských bytů. Náměstek českobudějovického primátora Tomáš Bouzek (TOP 09) uvedl, že zdražení nejde jednotně procentuálně vyjádřit.

„Protože v současné chvíli máme plošně stanovenou cenu nájemného necelých 70 korun za metr čtvereční. Do budoucna chceme spravedlivě diferencovat nájemné podle jednotlivých lokalit ve městě,“ uvedl. Důvodem zdražení je podle něj fakt, že městské nájemné neodpovídá reálné situaci na trhu.

Rostou náklady za údržbu a rekonstrukce

Z dalších měst třeba Jičín zdraží od 1. července nájemné v bytech na 61 korun za metr čtvereční za měsíc z dosavadních 51,59 koruny. Vedení města to zdůvodnilo růstem nákladů spojených s údržbou a rekonstrukcemi domů.

Náchod zdraží nájemné v městských bytech už od května. Základní výše nájemného se zvýší o 17 procent na 70 korun za metr čtvereční za měsíc z dosavadních 60 korun. U části bytů bude zdražení činit až 20 procent. „Důvodem je růst nákladů spojených s údržbou domů. Naposledy město nájemné ve svých bytech zvyšovalo v únoru 2011,“ uvedla mluvčí radnice Nina Adlof.

Zájem o nájmy

Ceny tržních nájmů šly v poslední době rychle nahoru s tím, jak se zvyšovaly i ceny bytů. Zájem o nájemní bydlení navíc roste také kvůli zpřísnění podmínek pro poskytování hypoték ze strany ČNB.

Stejně jako v případě cen nemovitostí jsou i v cenách nájemného značné rozdíly podle regionů a konkrétních lokalit. Například tržní nájemné v Praze bylo loni u nejžádanějších bytů 2+KK proti Brnu téměř o 30 procent vyšší.

V Praze byla průměrná měsíční cena nájmu 16 tisíc korun, v Brně 12 500 korun, vyplývá z dat portálu Ideální nájemce.cz. Při porovnání ve čtyřech největších městech ČR vzrostly meziročně ceny u bytů 2+KK nejvíc v Ostravě, téměř o pětinu. Naopak v Brně jen o čtyři procenta.