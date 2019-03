bab, Novinky

Uspořádat svatbu není levná záležitost. Je nutné počítat s mnoha položkami, které svatební rozpočet velmi rychle navyšují. Konečné náklady se pak mohou vyšplhat i ke 100 tisícům korun a výše.

Mladí snoubenci mají svatby nejdražší

Každý čtvrtý pár vyšla svatba na částku mezi dvaceti až padesáti tisíci korunami. Necelá pětina utratila do deseti tisíc korun a o něco více snoubenců mělo výdaje mezi deseti až dvaceti tisíci korunami. Přes 50 tisíc korun pak zaplatil každý pátý pár. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost Broker Consulting.

Nejméně stojí svatba, kdy si snoubenci jen za přítomnosti svědků řeknou ano na úřadě. Za správní poplatky zaplatí zhruba do tří tisíc korun a pokud svou novou životní etapu neoslaví v restauraci, dá se říci, že včetně výdajů za prstýnky, případně i za společenské oblečení je svatba vyšla jen na několik tisíc.

Právě takovouto nízkonákladovou svatbu mají nejčastěji starší páry ve věku 54 až 65 let, z nichž se více než polovina vešla s výdaji do 20 tisíc korun.

Pouze tři procenta Čechů si na svatbu půjčila peníze, ať už od známých, příbuzných či v bance

Naopak snoubenci v podstatně mladším věku od 27 do 35 let za svatební den utratí mnohem častěji částku mezi 100 až 150 tisíci korunami, v průzkumu to uvedl každý šestý oslovený.

Svatba za 250 tisíc a více je pak v tuzemsku spíše raritou, přiznal ji jen jeden pár ze sta. Ovšem ve věku mezi 18 až 26 lety pak opulentním oslavám vstupu do manželství holduje více než šest procent snoubenců.

Každý druhý financoval svatbu ze svého

Průzkum ukázal, že již neplatí pravidlo, kdy se o náklady podělí rodiče nevěsty, kteří hradí jídlo, a ženicha, kteří hradí pití. Polovina párů totiž svou svatbu financovala ze společných úspor. Jen třetině poskytli peníze rodiče.

„Jen malé procento (3,2 procenta) si na svatbu půjčilo peníze, ať už od známých, příbuzných či dokonce v bance. I když lze svatbu považovat za zásadní milník v životě partnerů, hradit ji úvěrem se nejeví jako dobrý nápad. Při současných podmínkách na bankovním trhu a nákladech ve výši 50 tisíc korun to znamená splátku okolo 1000 korun po dobu pěti let, nebo 1500 korun během tří let,“ uvedl Michal Cibulka z Broker Consulting.

Necelá tři procenta lidí náklady na svatbu zpětně pokryla z finančních darů vybraných na svatbě.

Rozpočet na svatbu většinou dodrželi

Více než tři pětiny párů za svatbu utratily částku, kterou si dopředu naplánovaly. Pětina dokonce ještě ušetřila, výdaje byly totiž nižší, než snoubenci předpokládali.

Mezi „šetřílky“ patřili zejména mladí od 18 do 26 let, naopak nad rámec rozpočtu utrácel každý osmý pár ve věku od 27 do 35 let.