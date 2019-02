bab, Novinky, Právo

Na co si dát pozor? Ve spolupráci s realitním makléřem Michalem Součkem ze společnosti Qara přinášíme přehled zásadních nekalých praktik.

Fiktivní zájemce

Často se za lístečky typu „Hledám byt v této lokalitě“, „Doktor s hotovostí koupí byt v této čtvrti”, „Advokát hledá dům pro svoji rodinu“, které můžete čas od času najít ve své schránce, skrývá realitní makléř, který se tímto způsobem snaží najít zajímavou nemovitost.

Pokud se se zájemcem o prodej domluví na schůzce, přijde na ni s kolegou či kamarádem, který se vydává za vážného zájemce o koupi. Mnozí lidé pak pod dojmem úspěšné prohlídky podepíší s makléřem smlouvu o exkluzivitě. Jenže „vážný zájemce” si nakonec koupi rozmyslí.

Prodej nemovitosti přímo realitce

Některé realitky prodávajícím nabízejí, že od nich nemovitost samy odkoupí a peníze jim okamžitě předají. Pro člověka, který je v časové tísni, se může tato nabídka zdá výhodná. Ovšem skrývá se za ní velké nebezpečí, bývá často podhodnocena až o desítky procent.

„Makléř by se měl nemovitost snažit prodat za co nejvyšší cenu, aby to bylo výhodné pro klienta, nikoliv cenu srážet ve prospěch vlastní realitní kanceláře. Ta pak vykoupený byt opraví a s velkou přirážkou prodá,” uvedl Souček.

O této nekalé praktice se přesvědčila i majitelka bytu ve středních Čechách, která s jednou realitní kanceláří uzavřela exkluzivní smlouvu na prodej své nemovitosti. Po několika týdnech žena zjistila, že realitka její byt nikde nabízí, dostala se tak do časové tísně, kdy jí hrozilo, že bude nucena nemovitost velmi nevýhodně prodat realitce.

Háčky ve smlouvách

Častým kamenem úrazu bývají také smlouvy. „U běžných nemovitostí určitě nepodepisujte makléři exkluzivitu na déle než půl roku. Když budete s jeho prací spokojeni, můžete lhůtu vždy prodloužit a alespoň na něj budete mít páku,” doporučil Souček.

Důležité je i to, aby byla ve smlouvě zachována vyváženost mezi prodávajícím a kupujícím. Běžná bývá nevratná rezervační záloha, ale obdobná sankce by ve smlouvě měla být nastavena i pro prodávajícího, pokud si prodej rozmyslí.

Velkým problémem bývá i úschova peněz přímo na účtu realitní kanceláře. Rozhodně je vhodnější využít notářskou, advokátní nebo bankovní úschovu, než posílat mnohdy i milionové částky na účet realitní kanceláře. Nejsou ojedinělé případy, kdy je některé protiprávně používají na vlastní provoz.

Kdo zaplatí provizi

Mezi obvyklé finty některých realitních kanceláří patří i tvrzení „S námi neplatíte provizi”, kterým ubezpečují prodávajícího, že jejich služby ho nebudou nic stát. Podle nich provizi zaplatí kupující, se kterým makléř podepisuje zprostředkovatelskou smlouvu.

„Technicky tomu tak možná je, ale prodávajícího to ve finále vyjde úplně stejně. Realitní makléř totiž stlačí cenu uměle dolů, aby si k ní mohl připočítat svoji odměnu, a nemovitost se i tak prodala za standardní tržní cenu. Makléř má tendenci vždy kopat za toho, s kým má podepsanou smlouvu, což je v tomto případě kupující. Navíc kvalitní služba prostě nemůže být zdarma,” upozornil Souček.