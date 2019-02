Barbora Buřínská, Novinky

Pravidelné měsíční výdaje se třem ze čtyř lidí oslovených v průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit navýší. Polovina lidí očekává mírné zvýšení nákladů spojených s nákupem potravin a nápojů, hrazením nejrůznějších služeb, platbami za elektřinu, plyn, teplo či nájem. Další čtvrtina očekává, že zvýšení měsíčních nákladů pocítí na svých domácích rozpočtech výrazně.

Optimisticky se do roku 2019 dívají jen tři lidé ze sta, počítají totiž s nižšími výdaji než v minulosti. Mezi ně patří i šestapadesátiletá Jana z Kolína, která se serveru Novinky.cz svěřila: „Od konce loňského roku jsme s manželem zůstali sami. Syn se odstěhoval, od ledna se tak naše pravidelné výdaje výrazně snížily.”

Očekávání Čechů u nezbytných měsíčních výdajů v 2019

FOTO: David Ryneš, Novinky

7 z 10 potřebuje víc peněz

„Zvýšené měsíční výdaje na chod domácností samozřejmě znamenají i větší tlak na rodinné rozpočty, což však v mnohých případech přináší finanční těžkosti. Průzkum ukázal, že sedm z deseti dotázaných by aktuálně potřebovalo na pokrytí všech měsíčních potřeb nějaké peníze navíc,“ doplnil Jaroslav Ondrušek ze společnosti Home Credit.

Téměř dvě pětiny lidí se svěřily, že k pokrytí nevyhnutelných výdajů by potřebovaly svůj příjem navýšit alespoň o tisíc až pět tisíc korun měsíčně. Každý třetí by dokonce uvítal více než pět tisíc korun měsíčně navíc, aby všechny nezbytné výdaje bez problémů uhradil. Pouze pěti procentům oslovených by navíc stačila částka nepřesahující tisíc korun.

Každý druhý letos počítá se zvýšením platu

Aby mohli vše zaplatit, potřebují si na to vydělat. Ovšem většina lidí se svými příjmy spokojená není.

„Nejméně jsou s výší mzdy spokojeni na Moravě, v průzkumu to uvedlo šedesát jedna procent lidí. V Čechách a v Praze to vnímají velmi podobně. Nespokojenost s částkou na výplatní pásce uváděl každý druhý dotázaný,“ upřesnil Ondrušek.

Téměř polovina Čechů však počítá s tím, že jim zaměstnavatel letos přidá, resp., že se jejich příjmy zvýší.

Utrácet ale i spořit

I přesto, že výdaje českým domácnostem stoupají, stále ještě v nich zůstává prostor jak na útraty za nákup vybavení domácnosti či dovolenou, tak na ukládání peněz stranou.

Podle průzkum Home Credit chtějí letos více než dvě pětiny lidí vybavit svou domácnost novým nábytkem a počítají přitom, s částkou do 30 tisíc korun. Stejnou sumu pak zhruba stejný počet oslovených plánuje utratit za nákup spotřebičů.

Nemalé prostředky hodlají Češi utratit i za oddych a zábavu. Čtvrtina z nich má v plánu zaplatit za dovolenou do patnácti tisíc korun. Každý desátý dotázaný počítá na dovolenou s rozpočtem mezi patnácti a třiceti tisíci korunami. Zhruba čtvrtina si dopřeje dokonce dražší dovolenou.

„Když se podíváme na to, z jakých zdrojů chtějí lidé dovolenou zaplatit, tak zjistíme, že k tomu přistupují velmi zodpovědně. Osmdesát dva procent z nich má našetřeno a sáhne tedy po úsporách,“ dodal Ondrušek.

A právě tvorba finančních rezerv se podle průzkumu agentury STEM/MARK pro ING Bank velmi často objevovala v seznamu letošních novoročních předsevzetí. Téměř tři pětiny lidí by rády letos naspořily více než v roce 2018. Důvodem je dle průzkumu stav jejich současných finančních rezerv, který vnímají jako nedostatečný.