Kvůli půjčkám na dárky hrozí pád do dluhové pasti

Neziskové organizace v předvánočním období opět varují před neuváženým zadlužováním kvůli dárkům. To totiž může skončit pádem do dluhové pasti, ze které se člověk dostává i mnoho let. Když už se někdo pro půjčku rozhodne, vyplatí se mu, když si nabídky na trhu dobře porovná.