tov, Novinky

Zonky vzniklo před třemi lety, kolik si lidé vaším prostřednictvím už půjčili peněz?

Je to přes pět miliard korun, z toho tři miliardy jen za poslední rok. Ten byznys nabral na obrátkách v posledním roce a půl. Dohromady si půjčilo přes 25 tisíc lidí a podobný je i počet investorů, tedy máme kolem 50 tisíc klientů.

Firma patří do relativně mladého oboru tzv. fintech společností. Kde v Evropě, ve světě je tento byznys nejrozvinutější?



Mediálně se tím hodně chlubí pobaltské země, ale v Evropě je na špici určitě Velká Británie. Tam služby jako třeba Zopa vznikly před patnácti lety.

Zonky Česká služba, která zprostředkovává půjčky mezi lidmi po internetu. Půjčit si mohou 20 až 750 tisíc. O vybrané úroky se dělí s investory, kteří odvádějí podle rizikovosti klienta 0,2 až 5 procent. Firma působí v oblasti tzv. fintech i sdílené ekonomiky, jako třeba Airbnb, Uber. Má licenci ČNB pro nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Hlavním investorem je Home Credit International ze skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Služba vznikla v roce 2015, od roku 2017 je ředitelem Zonky Pavel Novák, který předtím pracoval pro PPF v Rusku, kde šéfoval internetovému obchodu Eldorado.

V Americe už delší čas funguje Lending Club. V světovém porovnání je ale podle mě na špici Čína, kde už lidé v obchodech skoro neplatí hotově, ale mobilem přes QR kódy.

Čím se Zonky liší od tradičních bank?



Tím, že jsme technologičtí, fungujeme jenom on-line. Lidé nemusí nikam chodit, vše vyřídí z domova. Máme jenom jeden produkt, hotovostní půjčky, takže se na něj můžeme zcela soustředit. Jako nová firma, používáme nejnovější technologie. Ostatní banky jsou postavené před více než deseti lety, a to jsou ty mladší. Technologie šla za poslední dva, tři roky hodně dopředu. Banky sedí na starých systémech, takže nejsou tak flexibilní, agilní, nemůžou klientům nabídnout takový užitek z technologií. Díky tomu my může být rychlejší, levnější, pohodlnější pro klienta.

Kdo si typicky na Zonky půjčuje?



Je to poznat podle těch záměrů. Začnu u těch nejmenších, které ale máme nejvíc rádi, to jsou projekty. Lidé si chtějí třeba otevřít pekárnu, cukrárnu, medvědárium, cokoliv, potřebují vstupní kapitál. Banka vás s tím projektem třeba vyžene, ale lidé na Zonky ne, pokud máte dobrý riskový profil. Další jsou lidi, kteří už nějakou půjčku mají, chtějí ji třeba levněji refinancovat, nebo si chtějí koupit auto nebo rekonstruovat. Ale všechno to musí být lidé, kteří jsou schopni si víceméně půjčit v bance. Pokud jim banka nepůjčí, tak Zonky také ne.

Žadatelé o úvěr mohou ke svému profilu napsat i svůj příběh, to se také liší od tradičních bank...

Ano, rozhodně to není podmínka, ten příběh je dobrovolný, pokud se s ním chtějí podělit. Třeba mají projekt, na který chtějí motivovat investora. Před pár měsíci jsme vydali knížku 24 příběhů lidí, kteří díky Zonku postavili něco zajímavého, třeba pekárnu, butik, psí cukrárnu - a je tam ten životní příběh popsán. Proto ty příběhy máme rádi, vidíme že to nejsou jenom peníze, ale je za tím něco, víc, něco inspirujícího pro ostatní.

Kdo jsou investoři, kteří půjčují?



Většinou jsou to mladí lidé, třicet až čtyřicet let, kteří mají nějaké zkušenosti s investováním a nejvíc 10 procent svého kapitálu investují do Zonky, zbytek do jiných instrumentů. Jsou to víc muži než ženy, což bychom rádi změnili.

Rizikovější klienti platí vyšší úrok než ti méně rizikoví. Můžete uvést, za jaký úrok si přes vás lidé v průměru půjčují?

Ten průměr je nyní zhruba 1,5 procentního bodu pod bankami, tedy kolem sedmi procent. Nejméně rizikoví klienti mohou dostat půjčku za úrok 3,99 procenta. Většina klientů se dostane pod 8,49 procenta.

Zonky patří Home Creditu, někteří se pozastavují nad tím, že si tak firma buduje vlastní konkurenci. I když je to otázka spíše na majitele, asi máte představu o jejich motivaci?

Zonky patří do skupiny PPF stejně jako Air Banka nebo Home Credit. Tyhle tři firmy fungují na trhu paralelně, do určité míry si konkurují, ale každá nabízí službu jinému segmentu lidí.

Fintech Fintech je označení pro obor Financial Technology – „finanční technologie“. Fintech představuje různé „inovace ve finančních službách“. Označuje se tak pomyslné propojení moderních technologií se světem financí.

My třeba chceme být alternativa pro lidi, kteří nechtějí jít do banky a mají rádi technologie. Více konzervativní lidé mají Air Bank a kdo si chce koupit ledničku na splátky tak má v obchodě Home Credit. Ty segmenty se vždy budou nějak překrývat, prolínat, ale skupina to považuje spíš za výhodu, než hendikep.

Jaká část lidí má problém půjčku splácet, pomáháte jim s vymáháním?



Máme dnes čísla která říkají, že méně než procento lidí má problémy se splácením. Je to tím, že jsme na začátku hodně přísní. To procento je srovnatelné s bankovním segmentem. Máme klasické oddělení vymáhání, pokud je klient opožděn se splátkou, snažíme se s ním do deseti dní zkontaktovat a domluvit.

Když se nedomluvíme, přichází pokuta, kterou jsme ale připraveni odpustit, pokud zaplatí. Pokud dluží více než tři splátky, přichází hned zesplatnění úvěru, exekuce a všechny prostředky, které nám dává právní řád ČR. Nějaký čas se chováme přátelsky a snažíme se najít řešení, pak začínáme být nekompromisní. Naštěstí to nemusíme dělat tak často, takových klientů je výrazná menšina.

Zvažujete expanzi do zahraničí?

Zatím se soustředíme na rozvoj v tuzemsku. V příštím roce až dvou bychom rádi expandovali do nějaké z velkých zemí Evropské unie. Jak jsem již zmínil v Evropě fungují podobné platformy, prakticky všechny se ale soustředí na více rizikové klienty, což my nechceme. Vidíme potenciál ve značce Zonky, že vedle byznysu by tam mohl zafungovat efekt komunity, proto chceme, aby z nás byla evropská firma. Díváme se na Španělsko, Německo, Itálii, v úvahu může přijít Polsko.