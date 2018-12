Barbora Buřínská, Novinky, Právo

„Cesta na zahraniční vánoční trhy nemusí být příliš daleká, protože ale čert nikdy nespí, riziko havárie, podvrhnutého kotníku nebo bolavého zubu hrozí i v dojezdové vzdálenosti do České republiky,” upozornil Václav Bálek z Allianz.

I když si většina lidí tuto skutečnost uvědomuje, stále je nemalé procento těch, kteří se spoléhají, že jim se nic stát nemůže a sjednávat si pojištění na pár hodin je zbytečné. Podle dostupných průzkumů takto uvažuje zhruba třetina lidí.

Za cestovní pojištění na jeden den zaplatí rodina jen několik desítek korun, tato nepatrná částka přitom může „zachránit” i desítky tisíc korun, které by jinak musela vydat například za lékařské ošetření v případě úrazu.

Průkazka zdravotní pojišťovny je platná v zemích Evropské unie do té míry, do jaké mohou tamní občané čerpat péči z veřejných zdrojů

„Na vánočních trzích ve Vídni uklouzl mladý muž na zledovatělé dlažbě a poranil si hlavu. V nemocnici musel zůstat přes noc na pozorování a druhý den ho sanitka převezla zpět do Prahy. Náklady na léčení a transport se vyšplhaly na 48 tisíc korun,” přiblížil pro Právo případ klienta Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny.

Modrá kartička zdravotní pojišťovny mnohdy nestačí

Mnozí lidé při krátkodobých cestách do zahraničí často spoléhají na evropský průkaz zdravotního pojištění (tzv. modrá kartička zdravotní pojišťovny). Ta sice v akutních případech může pomoci, i tak se ale připravte na to, že ošetření nebude úplně zdarma.

„Průkazka zdravotní pojišťovny je platná v zemích Evropské unie do té míry, do jaké mohou tamní občané čerpat péči z veřejných zdrojů. Na naše občany v cizině se vztahuje stejná osobní spoluúčast při ošetření, jakou platí i tamní populace. A je třeba říci, že ve většině zemí je systém zdravotní péče mnohem méně štědrý než v ČR, takže spoluúčast může podle závažnosti jednorázového ambulantního ošetření činit minimálně desítky i stovky eur, při hospitalizaci a závažnějších zákrocích i desítky tisíc eur,” doplnila pro Právo Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

„Tento typ pojištění ale neobsahuje asistenční službu, transport do nemocnice ani převoz zpět do České republiky,” doplnil Divoký.

Stoprocentně spoléhat se nelze ani na cestovní pojištění u platebních karet. Často totiž nemá dostatečně vysoké limity.

Pojistěte si i případné škody

„Kromě pojištění léčebných výloh by automatickou součástí pojištění mělo být i pojištění odpovědnosti. Při nákupech v zahraničí se totiž snadno může stát, že dojde k poškození majetku třetích osob. Ať už jde například o sražené zboží ze stánku nebo zničení oblečení toho, na kterého vylejete svařené víno,” uvedl pro Právo Jan Marek z Generali.

Jak dále dodal, jsou lidé v Rakousku či v Německu zvyklí tyto situace řešit mnohdy striktně přes pojištění. „Mají v této oblasti desítky let náskok před Českem, proto takové maléry řeší běžně přes právníky nebo policii,” doplnil.

A že se nemusí jednat o drobné škody, ukazuje i případ, který řešila ERV Evropská pojišťovna. „Sedmiletý chlapec shodil na trzích v Budapešti stojan s ručně vyráběnými vánočními ozdobami a způsobil škodu za 380 eur (téměř 10 tisíc korun). Bez pojištění odpovědnosti by celou částku museli uhradit rodiče ze svého,” doplnil Divoký.

Pojistit auto lze i krátkodobě

Mezi nejčastěji navštěvované patří adventní trhy v Německu, Rakousku, Polsku či Maďarsku. Většina lidí se na ně vydává vlastním autem.

„Pokud se lidé vydávají na cestu do zahraničí vozem, doporučujeme zkontrolovat před cestou technický stav vozidla a veškeré doklady a jejich platnost, případně také k základnímu rozsahu motoristické asistence dokoupit navýšení limitů pro bezplatné čerpání služeb,” doporučila Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Upozornila i na to, že v případě, kdy se vám auto porouchá, či se vám stane nehoda, a je nutné ho odtáhnout zpět do ČR, může vás to přijít na nemalé peníze. „Nehledě na skutečnost, že ceny oprav a náhradních dílů jsou zejména v zahraničí výrazně vyšší než u nás,” dodala.

Úrazy způsobené požitím alkoholu spadají do výluk cestovního pojištění

„Klientům doporučujeme zkontrolovat územní platnost havarijního pojištění, které se většinou sjednává s územní platností ČR nebo Evropa. Před odjezdem si tak pro jistotu zkontrolujte, zda je vaše havarijní pojištění platné i pro jiné země, než je Česká republika. Nemáte-li pro svůj vůz havarijní pojištění sjednané, můžete si pořídit jeho krátkodobou variantu,” doplnila pro Právo Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Na co si dát ještě pozor?

Přeplněné vánoční trhy, nepozorní lidé zaujatí prohlížením vystaveného zboží, brzká tma - to vše hraje do noty zlodějům a kapsářům, pro něž adventní trhy představují žně. Lákadlem jsou pro ně nejen kapsy a tašky návštěvníků, ale i jejich automobily na parkovištích.

Na nepozornost doplatila například klientka ERV Evropské pojišťovny, které během čekání na svařené víno u stánku v Drážďanech zloděj z kabelky odcizil fotoaparát za 20 tisíc korun.

„Zavazadla nenechávejte v autě viditelně na sedadlech. Jejich odcizení je kryté pouze, jsou-li v uzamčeném zavazadlovém prostoru a prokáže-li se násilné překonání zámku. Mohou být uloženy také v uzamčeném střešním boxu. Zavazadla ve vozidle nemají být vůbec v noci v době od 22 do 6 hodin.” upozornila Eva Svobodová.

K vánočním trhům pochopitelně patří i konzumace alkoholu, především pak oblíbeného svařáku či punče. „Tady je třeba upozornit na jednu věc. Úrazy způsobené požitím alkoholu spadají do výluk cestovního pojištění,” doplnila Buriánková.