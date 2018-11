Jan Holý, Právo

Komfortnější služby a vyšší úroveň zajištění obsahují jen balíčky rozšířených asistencí. Za ty si musí majitel vozidla zpravidla několik stokorun připlatit, ale ve výsledku mohou v nepříjemných situacích ušetřit řidiči nejen nervy, ale i tisíce korun.

Konkrétní rozsah asistenčních služeb zjistí majitel vozidla v pojistné smlouvě či na webu pojišťovny, se kterou má pojištění uzavřené.

Základní služby se vztahují většinou například jen na případy nutného odtahu nepojízdného automobilu do autoservisu, obvykle v nejbližším okolí, či běžné opravy na místě, do určitého finančního limitu. Použité náhradní díly musí ale motorista zaplatit.

Operátoři asistenční služby pomohou zařídit odtah vozidla, najít vhodný servis pro opravu, poradí, jak postupovat v případě havárie, a pomohou třeba i s vyplněním Záznamu o dopravní nehodě.

Rozšířené asistence v pojištění aut mohou ušetřit i tisíce korun

Například u pojišťovny Allianz je v základní verzi odtah vozidla či oprava na místě pro pojištěného zdarma až do 3000 korun. „U varianty Plus je ale limit 15 tisíc korun a u Plus Maxi není v ČR ani zahraničí limit omezen,“ potvrdil Právu mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek.

Z pojištění základní asistence má podle něj řidič nárok na zapůjčení náhradního vozidla až na tři dny při nehodě i poruše a až na 15 dní při odcizení vozidla. Pokud má řidič sjednáno povinné ručení i havarijní pojištění, limity se sčítají. Když má navíc sjednané pojištění asistence Plus nebo Plus Maxi, zvyšují se limity o dalších 10, respektive 20 dnů.

ČP má tři varianty

U České pojišťovny (ČP) si mohou majitelé vozidel vybrat ze tří variant asistencí. Základní pro případ nehody je obsažena ve všech variantách povinného ručení (mimo základní varianty Start). Další variantou je základní asistence pro případ nehody a poruchy a nadstandardní asistence Pohoda Super.

„Nadstandardní asistence je součástí povinného ručení Comfort, k nižším variantám si ji řidiči mohou připojistit, a to za několik málo desítek korun měsíčně. Zahrnuje prakticky veškeré situace, se kterými se může motorista setkat. Od opravy vozidla na místě přes odtažení vozidla do místa v ČR určeného klientem, zapůjčení náhradního vozidla nebo náhradní dopravu až po zajištění náhradního ubytování,“ potvrdila Právu mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Řidiči se tak podle ní defektu pneumatiky, vybití akumulátoru, záměny či nedostatku paliva nebo zlomení klíče v zámku už nemusí obávat. „Samozřejmostí jsou technické konzultace po telefonu,“ dodala.

V případě pojišťovny Kooperativa získají řidiči základní asistenční služby již u nejnižší varianty povinného ručení. Vztahují se na poruchu i nehodu vozidla.

„Po ČR klientovi zajistíme příjezd mechanika, případně odtah nepojízdného vozidla až do vzdálenosti 50 kilometrů. V zahraničí pak třeba i posádku auta ubytujeme, zajistíme odtah při záměně paliva nebo zajistíme dovoz paliva, pokud klientovi dojde. Palivo si tedy musí uhradit. Nadstandardní asistence v zahraničí nabízí široký rozsah služeb, např. odtah vozidla až 1500 kilometrů nebo službu náhradního řidiče, pokud se původní řidič zraní, například při lyžování. Záleží proto jen na motoristovi, jaký rozsah si chce sjednat,“ upozornil mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Uniqa pojišťovna má ve výběru vedle základní asistence ještě asistenci Komfort a asistenci Super. „V základní asistenci hradí pojišťovna náklady na odtah nebo na opravu na místě do tří tisíc korun. Ve variantě Super v případě pojistné události veškeré reálné náklady a v případě poruchy až do deseti tisíc. A v případě potřeby poskytne na sedm dnů náhradní vozidlo,“ sdělila mluvčí Uniqy Eva Svobodová.

Nově poúrazová asistence

Od října pak Uniqa nabízí novou poúrazovou asistenci pro motoristy, kteří se zranili v souvislosti s nehodou anebo užíváním vozidla.

„Toto připojištění s asistencí doplňuje paletu všestranných krytí jak k povinnému ručení, tak i k havarijnímu pojištění. Poúrazová asistence je dostupná 24 hodin denně a není omezena věkem pojištěného,“ vysvětlila Svobodová.

V základním rozsahu asistenčních služeb při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění má u České podnikatelské pojišťovny (ČPP) klient zdarma nárok na přivolání pomoci, příjezd a odjezd asistenční služby, případnou opravu na místě, vyproštění vozidla, odtah s bezplatným limitem až do výše 7500 korun pro ČR a 15 tisíc korun do zahraničí. Zdarma je i pomoc operátora při tlumočení, pomoc při vyhledání hotelu, opravny, nádraží, letiště či taxi.

„Dokoupit lze rozšířený rozsah asistenčních služeb Asistence Plus a limity lze navýšit až o 18tisíc korun v ČR a 66 tisíc korun v zahraničí a zahrnuty jsou další služby, například ubytování v nouzi nebo návrat pasažérů do ČR,“ uvedla mluvčí ČPP Renáta Čapková.

V případě současného sjednání povinného ručení a havarijního pojištění se limity plnění podle Čapkové sčítají. Klient může využívat asistenční služby doma i v zahraničí, a to i opakovaně.