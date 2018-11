bab, Novinky

„Časově omezené akce se nejvíce objevují nyní ke konci roku, kdy je pomyslný vrchol sezóny uzavírání smluv o stavebním spoření, a to díky možnosti získat státní podporu i za stávající rok,” uvedl Roman Bečička ze společnosti Broker Trust.

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna nabízí mladým lidem ve věku 18 až 35 let slevu až dva tisíce korun z poplatku za uzavření, pokud si smlouvu sjednají do konce roku 2018. Fakticky to pro ně znamená, že smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou 200 tisíc korun mají zdarma.

Modrá pyramida

Klienti, kteří do 14. prosince 2018 uzavřou smlouvu o stavebním spoření a do čtyř měsíců vloží na účet alespoň dva tisíce korun, získají prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, maximálně však dva tisíce korun.

Pro klienty do 21 let nabízí Modrá pyramida bonus za uzavření smlouvy o stavebním spoření ve výši až 1500 korun, pokud do čtyř měsíců vloží na účet stavebního spoření minimálně jedno procento z cílové částky, což opět znamená u smluv s cílovou částkou do 150 tisíc korun uzavření zdarma. Tato akce však není časově omezena.

Pro klienty od 55 let výše spořitelna nabízí při uzavření smlouvy s cílovou částkou do 200 tisíc bonus ve výši až dva tisíce korun, pokud do čtyř měsíců od uzavření smlouvy vloží jedno procento z cílové částky.

Raiffeisen stavební spořitelna

Pokud u Raiffeisen stavební spořitelny uzavřete smlouvu do 17. prosince 2018 a na účet vám bude do 19. prosince 2018 připsaný vklad ve výši 20 tisíc korun, obdržíte bonus ve výši poplatku za uzavření smlouvy, maximálně dva tisíce korun. Zároveň pro klienty do 25 let včetně nabízí spořitelna zvýhodněné úročení vkladů ve výši 1,5 procenta. Podmínkou získání bonusu je, že klient ještě nikdy neměl u této spořitelny uzavřenou smlouvu, nebo ji ukončil nejpozději v roce 2016.

Raiffeisen stavební spořitelna připravila i akci pro své stávající klienty, kteří už mají (respektive měli k 21. říjnu 2018) prakticky naspořenou celou cílovou částku (minimálně 95 procent). Pokud si ji navýší, získají bonus ve výši poplatku za zvýšení, maximálně však 1500 korun. Pokud se rozhodnou pro novou následnou smlouvu, obdrží od spořitelny bonus ve výši poplatku za uzavření následné smlouvy, maximálně však 1500 korun. Stávající smlouva musí ale ukončit nejpozději k 19. prosinci 2018.

Stavební spořitelna České spořitelny

Stavební spořitelna České spořitelny nabízí klientům do 15 let bonus ve výši poplatku za uzavření smlouvy, maximálně však ve výši 1500 Kč, pokud bude smlouva sjednána do konce letošního roku. Navíc děti do pěti let dostanou jako dárek LED lampičku, děti od šesti do 15 let pak powerbanku.

Pro všechny nové klienty nabízí ke smlouvám uzavřeným v průběhu listopadu bonus ve výši poplatku za uzavření smlouvy, maximálně však 1500 korun, pokud do konce ledna 2019 na smlouvu vloží dva tisíce korun.

Klienti, kteří od 1. listopadu do 30. listopadu 2018 uzavřou smlouvu o stavebním spoření a ve stejném termínu vloží na účet dva tisíce korun, budou zařazeni do akce „Vyhrajte s Buřinkou Škodu Octavii“.

Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot stavební spořitelna nabízí klientům do 24 letí při uzavření smlouvy s cílovou částkou 150 tisíc korun (KAMARÁD) a s cílovou částkou 300 tisíc korun (KAMARÁD+) bonus ve výši poplatku za uzavření smlouvy, pokud do čtyř měsíců vloží na účet stavebního spoření částku ve výši jednoho procenta cílové částky. Prakticky jde opět o možnost uzavření smlouvy bez poplatku. Tato akce není nijak časově omezena.

„Stavební spořitelny využívají i jiné, méně tradiční motivace a zvýhodnění klientů ať už v průběhu celého roku, nebo jen v určitém období. Příkladem je například charitativní akce Cihla od SSČS, kdy klient zakoupením cihličky na podporu lidí s mentálním postižením získá slevu 500 korun na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Modrá pyramida zase motivuje klienty k pravidelnému spoření výší úroku. Slevy mohou klienti získat také, pokud uzavřou stavební spoření prostřednictví on-line prodejních kanálů nebo zprostředkovatelských sítí,” doplnil Bečička.