Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Přinášíme několik rad a tipů, jak postupovat a na co se zaměřit především, abyste na jaře našli svou chalupu ve stavu, v jakém jste ji opustili.

Zazimování rekreačního objektu je ideální chvílí, kdy se můžete začít chystat na případnou opravu či rekonstrukci v příštím roce. „Využijte toho, že musíte projít a zkontrolovat každý centimetr čtvereční, pečlivě se kolem sebe rozhlédněte a sepište si všechny problémy, které bude potřeba během další sezóny vyřešit,” doporučila Lenka Molnárová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Od střechy až po sklep

Než rekreační nemovitost na zimu opustíte, projděte ji celou odshora až dolů. Pochopitelně nezapomeňte zkontrolovat střechu, a pokud zjistíte, že je něco v nepořádku, domluvte se s odborníky, kteří vám ji opraví. Další na řadě jsou okapy, pečlivě je vyčistěte, aby mohly odvádět déšť i tající sníh.

Stejnou péči věnujte i sklepu. Utěsněte všechny díry a skuliny, kterými by se mohly do sklepa a následně do zbytku chalupy dostat hlodavci. Jako pojistku můžete po podlaze rozmístit také pastičky. Vedou-li do sklepa okna, opatřete je bezpečnostními mřížemi, eliminujete tak riziko útoku zlodějů.

Voda může způsobit velké škody

Zmrzlá voda může napáchat velké škody, důležité je proto odčerpat vodu z nádrží i potrubí.

„Zkontrolujte i splachovací nádobu či bojler. Vypouštění vody z vodovodního systému je prvořadé, jinak se na jaře nevyhnete výměně ventilů, kohoutků či čerpadla, které může zamrzlá tekutina změnou objemu roztrhnout,” upozornil Václav Geletič ze Slavia pojišťovny.

Nezapomeňte ani na kontrolu různých spár, kterými by se vám mohla voda dostat do domu, a ihned je opravte. Jakmile se přebytečné vody zbavíte, nasypte do odpadů sůl, která zaručí, aby případné zbytky kapaliny během zimy nezamrzly. „Pro tento účel může posloužit i denaturovaný líh. Jestli ve vytápěcím systému není nemrznoucí kapalina, je potřeba jej vypustit,“ dodal Geletič.

Pozor na vlhkost

Velkým problémem může být v mnoha rekreačních objektech vlhkost. Ideální proto je odvézt z chalupy ložní prádlo, oblečení i další drobný textil. Pokud tuto možnost nemáte, uskladněte vše do vzduchotěsných pytlů, stejně naložte i s polštáři a peřinami.

Skříně nechte otevřené dokořán, nebudou tolik lákat myši, které dávají přednost spíše temnějším koutům.

Pokud mají některé zdi ve vašem obydlí tendenci vlhnout, odtáhněte od nich nábytek, předejdete tím jeho plesnivění. Výrazně ohrožená místa můžete také ošetřit speciálními přípravky proti tvorbě plísní.

Aby se vám v chalupě nerozmnožily myši, je důležité projít pečlivě spíž a všechny nedojedené zbytky jídel odstranit. Suché potraviny a ty s delší trvanlivostí uložte do vzduchotěsných nádob. Nezapomeňte vypnout lednici a mrazák a obojí pečlivě vymýt.

Chraňte chalupu i před zloději

V neposlední řadě je třeba chalupu dobře zabezpečit i před zloději. Před zazimováním byste proto měli odvézt veškeré cenné věci. V žádném případě byste v domě neměli ponechat elektroniku, jako jsou televizory, radiopřijímače, ale ani zahradní techniku.

„Základem jsou mechanické zábranné prostředky. Jedná se o bezpečnostní zámky. Složitější uzamykatelné systémy. Ochranné okenní fólie a podobně, které lze doplnit i vhodným zařízením elektronické signalizace. Dalším opatřením mohou být zabudované ochranné mříže a uzamykatelné okenice. Dále je velmi důležité neponechávat v okolí objektů volně přístupné žebříky, lopaty, hrábě a další nářadí," vyjmenoval Geletič.

Zároveň dodal, že před opuštěním chalupy či chaty je dobré vše nafotit, aby se usnadnilo případné vyřizování pojistné události. Velkou výhodou je mít v blízkosti spolehlivé sousedy, kterým můžete svěřit náhradní klíče, aby čas od času mohli zkontrolovat stav vaší nemovitosti.