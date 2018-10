bab, Novinky

„S tím, jak vzrostl počet neobsazených pracovních pozic a vyhráváme opakovaně soutěž o nejnižší nezaměstnanost v EU, tak také, celkem přirozeně, klesá už tak nízká ochota Čechů k dojíždění či ke stěhování za prací. Čas strávený cestou do práce se také stává stále důležitějším faktorem při zvažování zaměstnání“, uvedla Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment, která ve spolupráci se společností Behaviolabs.com provedla průzkum mezi 1123 respondenty.

Tři z deseti oslovených Čechů nejsou s délkou dojíždění spokojení. V loňském roce jich bylo o sedm procentních bodů méně (23 procent). Do práce pak chtějí cestovat maximálně půl hodiny, ovšem pětina lidí musí na cestě strávit i dvakrát tolik času.

Jak Součková upozornila, tato skupina lidí je nejvíce otevřená změně zaměstnání v případě, že dostane adekvátní práci v kratší vzdálenosti od domova.

Kolik času Češi stráví cestou do práce

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Každý zhruba sedmý až osmý oslovený délku doby strávenou na cestě do práce řešit nemusí, pracuje totiž z domova.

Dlouhé cestování do práce dokáže podle průzkumu vyvážit jen výraznější navýšení mzdy. Například nabídka zaměstnání s dobou dojezdu 60 minut bude pro většinu lidí stejně atraktivní, jako nabídka vzdálená 30 minut jen v případě, že nabízená mzda bude alespoň o pětinu vyšší.

Stěhovat se za prací Čechy neláká

Aktuální situace na trhu práce nenahrává ani ochotě Čechů stěhovat se za prací. Podle průzkumu tak již v minulosti učinila necelá třetina lidí, přičemž největší podíl tvořili lidé s vysokoškolským vzděláním.

Nejčastěji se stěhovali kvůli lepší mzdě či zajímavější práci. „Lepší mzdové podmínky jsou stále velmi důležitým faktorem. Lidé ale chtějí získat i nové zkušenosti a dobrou práci ve svém oboru, což je v otázce stěhování za prací neméně důležité,“doplnila Součková.

Co se týká vzdálenosti, ve zhruba třech pětinách se respondenti stěhovali do jiného kraje v rámci České republiky, v necelé třetině případů pak do zahraničí. „Mezi motivátory práce v zahraničí vede mzda. Lidé často vidí možnost dostat za stejně náročnou práci lepší peníze,“ upozornila Součková. Vysokoškoláky ovšem častěji motivuje vysněná práce či společnost, mladé do 34 let také příležitost naučit se cizí jazyk a možnost žít v zahraničí.

Dvě třetiny Čechů by ovšem k přestěhování nepřiměla ani zajímavější nabídka zaměstnání, ani lepší mzdové podmínky.