svj, Právo

Balíček podzimních novinek podle ministerstva životního prostředí přináší více podporovaných opatření, pro větší okruh žadatelů i jednodušší cestu k získání dotace.

Na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí mohou lidé prostřednictvím Státního fondu životního prostředí získat dotaci až 550 tisíc korun, především jako příspěvek na materiál, vypůjčení nářadí a odborný technický dozor. „V poslední době je problémem sehnat stavební kapacity. My bychom rádi dostali do hry i šikovné řemeslníky, kteří jsou schopni si to udělat sami. Je to jedna z nejpoptávanějších možností změn,“ poznamenal minulý měsíc ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Stavby budou nadále muset splňovat daná kritéria. „Kromě povinného odborného technického dozoru je nutné mít řádně zpracovanou projektovou dokumentaci pod kontrolou Státního fondu životního prostředí,“ řekl ředitel fondu Petr Valdman. Jak doplnil, dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může uhradit až polovinu výdajů.

Z programu NZÚ lze nově získat dotaci i na výměnu kamen bez připojení na otopný systém. Týká se to asi 80 tisíc rodinných domů. Na výměnu za ekologičtější, úspornější a výkonnější zdroj vytápění přispěje ministerstvo životního prostředí až 80 tisíc korun. Výměnu není třeba kombinovat se zateplením domu. Na výměnu kamen bez připojení na otopný systém nebylo možné zažádat o tzv. kotlíkovou dotaci.

Z NZÚ bude podporována i venkovní stínicí technika, zájemci o příspěvek 500 nebo 1000 korun na metr čtvereční stíněné plochy mohou žádat současně s dotací na zateplení. Novinkou je i podpora stavby nízkoenergetických domů s rekuperací, tedy systémem řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Dotace činí 150 tisíc korun.

Program také nově nabízí možnost získat dotaci 150 tisíc korun na fotovoltaický systém v kombinaci s tepelným čerpadlem.

Žádosti nyní elektronicky

Žádosti o dotace půjde nově podat i elektronicky včetně souvisejících dokumentů. Od pondělí 15. října je na stránkách fondu životního prostředí spuštěna nová aplikace pro příjem žádostí v programu NZÚ, a to na adrese zadosti-nzu.sfzp.cz.

„Od tohoto data bude možné požádat o dotaci výhradně prostřednictvím tohoto rozhraní. Stávající verze aplikace bude i nadále zachována pro žadatele, kteří své žádosti podali před 15. říjnem 2018,“ informoval fond na svých stránkách.

Od startu programu v roce 2014 byly vyplaceny 22 tisícům žadatelů na úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů přes čtyři miliardy korun, dalších více než 14 tisíc žádostí na stejnou částku je do programu podáno. „Průměrná výše dotace pro zateplení rodinného domu je zhruba čtvrt miliónu korun, bytového domu více než 800 tisíc korun,“ citovala Brabce v září ČTK.

Program NZÚ nemá pevně daný rozpočet, protože je financován z prodeje evropských emisních povolenek. „Pro letošní rok se počítá s výnosem kolem 5,5 miliardy korun,“ sdělil Právu Ondřej Charvát z ministerstva životního prostředí.

Programů je víc

Dotačních programů na energeticky úsporné renovace je v Česku celkem osm, řízených třemi ministerstvy. „Například program Panel 2013, ze kterého lze čerpat peníze na zateplování panelových domů, nebo Integrovaný regionální operační program, který lze použít na renovace bytových domů mimo Prahu,“ sdělil Právu předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

Čerpání těchto programů podle něj občas trochu vázne, přestože ministerstva dlouhodobě zjednodušují podmínky jejich čerpání. „Vyplnění žádosti se tak nemusí obávat ani menší žadatelé. Poměrně málo známý je také Operační program životní prostředí, jehož součástí jsou přitom tzv. kotlíkové dotace, určené na výměnu starých kotlů,“ dodal Zemene.