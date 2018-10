Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Každoročně hasiči po celé České republice likvidují stovky požárů způsobených komíny. U většiny z nich se sice požár omezí pouze na prostor komína, i tak ale škody dosahují mnoha desítek miliónů korun, výjimkou nejsou ani mrtví či zranění.

Například během loňské topné sezóny (od října 2017 do března 2018), došlo k 965 požárům způsobených komíny. Přímá škoda dosáhla částky 64,1 miliónů korun. Při těchto požárech dva lidé zemřeli a 46 osob se zranilo. Během celého roku 2017 pak došlo k 1028 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na více než 70 miliónů korun, jeden člověk na následky požáru zemřel a 42 lidí bylo zraněno.

„Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 846 z celkového počtu 965. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně,” doplnila Nicole Zaoralová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR.

Nevyčištěný komín byl i příčinou požáru motorestu U Čtyř kamenů ve Středočeském kraji z loňského listopadu. Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na zhruba 30 miliónů korun. [celá zpráva]

Pokuta až 10 tisíc korun



Povinností každého majitele nemovitosti je udržovat spalinové cesty funkční a bezpečné, což znamená, že je třeba se starat o pravidelné čištění. „Podle zákona by váš komín měl alespoň jednou ročně prohlédnout kominík. U spotřebičů na pevná paliva byste pak čištění měli provést třikrát ročně," upozornil Václav Geletič ze Slavia pojišťovny.

I přesto, že mají lidé podle zákona možnost si komín vyčistit sami, jednou ročně však musí kontrolu spalinové cesty provést oprávněný kominík. Jinak vám hrozí až desetitisícová pokuta.

Co si může majitel nemovitosti zkontrolovat sám Je kouřovod řádně upevněn?

Není spotřebič nebo kouřovod propálený?

Fungují uzávěry komínových dvířek?

Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?

Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?

Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?

Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace? Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR



Kromě pokuty, která hrozí majiteli, pokud odborné vyčištění komína nezajistí, může v případě způsobené škody požárem dojít i ke zkrácení či dokonce odmítnutí pojistného plnění od pojišťovny, jestliže by se prokázalo, že k požáru došlo v důsledku zanedbání péče o komín.

A v případě, že by kvůli požáru došlo i k poškození majetku sousedů, případně ke zranění či dokonce úmrtí, náklady za vzniklou škodu jdou pochopitelně na vrub toho, kdo údržbu komína podcenil.

Kominíka si můžete prověřit



Řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí zajistit majitelé objektů sami.

„Ovšem někdy vás může navštívit někdo, kdo tvrdí, že je kominík, a udělá vám revizi. Může to být skutečný odborník, ale bez prověření a referencí byste s ním dohodu o provedení revize uzavírat neměli. Může se stát, že je to pouhý laik, který tak vydělá na důvěřivých lidech. Revizi fakticky neudělá a pokud dojde k požáru a škodě, zjistíte, že jste naletěli podvodníkovi,“ upozornil Geletič.

Abyste tedy měli jistotu, že nenaletíte „falešnému kominíkovi”, který k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, můžete si ho prověřit prostřednictvím nové aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR.

Co dělat, když v komíně začne hořet

V případě, že ve vašem komíně začne hořet urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z jeho blízkosti. Zavolejte na linku 150 nebo 112.

„Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína,” doporučila Zaoralová.