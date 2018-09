Barbora Buřínská, Novinky, Právo

„Je zajímavé, že na dotaz jakým způsobem respondenti spoří, jsme obdrželi

i odpovědi, že spoří prostřednictvím investic. Investování tedy berou jako způsob, jak si našetřit na horší časy či jak se zajistit do budoucna,” komentoval výsledky průzkumu Jaromír Sladkovský z Raiffeisenbank.

Češi spoří pravidelně, v průměru 3600 korun měsíčně

Devět z deseti Čechů v produktivním věku spoří. Pravidelně ukládají stranou v průměru 3600 korun měsíčně. Jejich motivací je hlavně vytvoření finanční rezervy, nastřádání úspor na důchod či na cestování.

Nejoblíbenějšími produkty pro spoření jsou shodně spořicí účty a penzijní připojištění, resp. doplňkové penzijní spoření, využívají je tři pětiny oslovených.

Dvě pětiny pak shodně spoří na životním pojištění, stavebním spoření, zhruba stejný počet i na běžném účtu. Jeden z pěti oslovených si peníze odkládá doma do šuplíku.

Podílové fondy jsou nejoblíbenější



Dva z pěti oslovených zhodnocují své volné peníze investováním, přičemž průměrná měsíčně investovaná částka je tři tisíce korun. Častěji se pak do investování pouštějí muži, lidé s vysokoškolským vzděláním a osoby s příjmem mezi 30 až 40 tisíci korunami.

Podle Jaromíra Sladkovského již investování není jen výsadou bohatých, investovat je možné již od 500 korun. „Je však nutné mít na paměti, že jakákoli investice s sebou vždy nese určitou míru rizika. Proto je dobré investovat ne do jednoho, ale naopak do více instrumentů, a ono riziko tak

co nejvíce diverzifikovat,” dodal.

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Nejoblíbenějšími produkty jsou tak u investorů podílové fondy, volné peníze se v nich snaží zhodnocovat dvě pětiny z nich. Do nemovitostí pak investují tři lidé z deseti, akcie si oblíbila více než pětina investorů.

Každý sedmý investor nakupuje drahé kovy, o kryptoměny se zajímá každý jedenáctý. Do umění a starožitností pak investují jen čtyři lidé ze sta.

Výnosy z investic hlavně na důchod

Stejně jako úspory, tak i výnosy z investic chtějí Češi použít především na zabezpečení ve stáří. Plánuje to zhruba polovina z nich, přičemž převážně se takto vyjadřovali lidé ve věku od 45 do 55 let.

Dvě pětiny chtějí výnosy z investic použít na bydlení, třetina pak na cestování. Čtvrtina respondentů by tyto finanční prostředky věnovala svým vnoučatům.