Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Letní průzkum Equa banky ukázal, že během studia si přivydělává 90 procent mladých lidí. Oproti svým rodičům jsou mnohem pracovitější, za dob studia totiž pracovaly jen dvě třetiny z nich.

Nejčastěji si dnešní studenti přivydělávají na brigádách. Ovšem zatímco jejich rodiče chodili na brigády hlavně v létě o prázdninách, oni brigádničí (nárazově či pravidelně) i po celý rok, jak v průzkum zmínil zhruba každý druhý oslovený student ve věku 16 až 26 let. Pouze v létě chodí na brigádu jen necelá pětina studentů.

„Na brigády jsem začala chodit již po ukončení základní školy, a pak každé léto až do promoce a nástupu do práce. Během roku mě to ani nenapadlo. Ovšem dcera si přivydělává po celý rok, když má volno, tak už třetím rokem doplňuje zboží v supermarketu,” svěřila se Právu 39letá Klára z Prahy.

Jak si studenti (16 - 26 let) přivydělávají při studiu

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Celoročně pracuje další čtvrtina středoškoláků či vysokoškoláku, a to dokonce na hlavní pracovní poměr či částečný úvazek.

Peníze z brigád si šetří

V průměru si mladí vydělají sto korun za hodinu. V tom, jak s penězi naloží, se opět ukázal výrazný rozdíl s generací jejich rodičů. Tři z pěti myslí tzv. na zadní kolečka a vydělané finance nebo alespoň jejich část si šetří. Generace rodičů si peníze z letních brigád ukládala jen ve 14 procentech případů.

Na druhou stranu ale cíle jejich šetření jsou jen krátkodobé, maximálně střednědobé - spoří na cestování či nákup dražšího zboží, jako je například počítač nebo mobil. A v tom se shodují i se svými rodiči. Žádná z generací si v tomto věku nešetřila ani si dnes nešetří na pořízení vlastního bydlení.

Kromě úspor mládež ještě mnohdy přivýdělky utrácí za zábavu, každý čtvrtý oslovený pak za cestování. Mladí muži si častěji za vydělané peníze nakupují elektroniku, dívky naopak více utrácejí za nákup oblečení.

Manuálně nepracují tak často jako rodiče



Rozdíl mezi generacemi dnešních a tehdejších studentů je možné najít i ve výběru odvětví, které si studenti pro práci při studiu volí.

Zatímco rodiče dnešních mladých lidí si v době svých studií přivydělávali nejčastěji manuální prací (71 procent), ze současných studentů ji volí jen dva z pěti. Třetina si přivydělává prací v obchodě a prodeji a shodně každý osmý v administrativě či v oblasti vzdělávání nebo gastronomii.

„Většinu svých studentských brigád jsem trávila mytím oken či úklidem kanceláří, dnešní mladí mají ale výběr mnohem rozmanitější. Dcera si našla práci v kanceláři a syn pomáhá jako správce sítě. Dokonce se osvědčili tak, že jim nabídli brigádu celoročně,” řekla Právu 45letá matka dvou dětí z Kladna.