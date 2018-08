bab, Novinky

Na chování zákazníků velkých obchodních řetězců se zaměřila společnost Česká distribuční, která se pomocí dotazníkového šetření snažila zjistit, jak nakupující vnímají letáky, proč si je prohlížejí a co v nich hledají.

„Letáky jsou obecně považovány za nástroj k prezentaci akčních nabídek, ale to je jen jedna z jejich funkcí. Odpovědi nám ukázaly, že pro mnoho lidí jsou letáky také poměrně inspirativním čtením. Řada lidí totiž čte letáky, i když právě neplánuje nákup,“ uvedl Petr Sikora ze společnosti Česká distribuční.

Většina má v košíku zboží z letáku

Primárním cílem letáků je pochopitelně přimět zákazníky k nákupu. Zhruba každý šestý má v košíku či nákupním vozíku minimálně polovinu zboží z letáků. Čtvrtinu až polovinu zboží z letáku má v košíku pětina zákazníků a pár vybraných promovaných produktů většinou nakoupí nadpoloviční většina oslovených.

Jako první na letáku zaujme tři z deseti oslovených jeho vzhled, grafický styl, případně materiál. Pro čtvrtinu je první zaznamenanou věcí nabídka některých konkrétních produktů a každý šestý řekl, že si ze všeho nejdříve všímá slev.

Slevy v letáku mají ostatně také největší šanci přimět lidi k nákupu, což potvrdily dvě pětiny lidí. Pro čtvrtinu je pak největším motivátorem samotné zobrazení produktu, který potřebují nebo ho mají rádi, a každého osmého k nákupu nejspíš přiměje, když leták nabízí produkt, který je zajímavý, nový či exkluzivní.

Seniory zajímají hlavně slevy u základních potravin

Na druhou stranu pětině lidí v letácích nejvíce chybí lepší přehlednost a kvalitnější design. Každý osmý by ocenil, kdyby letáky obsahovaly více informací o produktech, tipy na jejich využití, recepty či zábavu.

Anketa zároveň ukázala, že senioři mají na letáky odlišné požadavky než zbytek zákazníků. V drtivé většině požadují slevy zejména na základní potraviny a neprahnou tolik po novinkách nebo široké nabídce. Důležitá je pro ně ale i forma letáků. Oceňují jednoduchý a přehledný styl s méně produkty na stránce a s dobře čitelnými texty.

„S tím, jak roste zastoupení této skupiny mezi zákazníky, možná se brzy dočkáme i speciálních letáků, které budou distribuovány cíleně na seniory a budou přizpůsobeny jejich potřebám. Díky geomarketingu je z pohledu distribuce možné vybrat lokality, kam se takové letáky vyplatí zanášet,“ nastínil budoucí trendy Sikora.

Rodiče chtějí v letácích kvalitu

Styl letáku je důležitý nejen pro seniory, ale i pro ostatní zákazníky. Pro třetinu dotázaných dokonce natolik, že připouští, že ovlivňuje jejich nákupní chování. Další třetina pak styl letáku vnímá, ale myslí si, že ji při nakupování neovlivňuje. Necelá čtvrtina styl letáku za důležitý nepovažuje, o nákupu se rozhoduje podle obsahu.

Ze všech lidí, pro které je design a styl letáků důležitý, jich 71 procent nakupuje pro rodinu. Design a styl mají totiž za úkol působit na emoce a zdá se tedy, že lidé s rodinou jsou k emocionálním podnětům vnímavější.

Pro zákazníky je důležitá také kvalita promovaných produktů. Téměř dvě třetiny z nich by v letácích ocenily nabídku vysoce kvalitních produktů, ačkoliv by sleva na ně byla nižší a jejich cena vyšší než u průměrných produktů. Z lidí, kteří nakupují pro rodinu, by rozšířenou nabídku kvalitnějších produktů ocenily čtyři pětiny oslovených.