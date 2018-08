Barbora Buřínská, Tomáš Reiner, Novinky, Právo

Český zákazník takto nakupuje podobně jako průměrný Evropan. Průzkum ING Bank v 13 evropských zemích, v USA a Austrálii ukázal, že dvě třetiny evropských zákazníků si pořizují zboží či služby on-line alespoň jednou měsíčně a desetina tak činí víckrát než jednou měsíčně.

A tak zatímco devět procent Čechů nakoupí na internetu za týden opakovaně, pouze čtyři procenta o on-line nákupy nestojí. Češi v nakupování na internetu sice zaostávají za premianty ve Velké Británii a několika dalšími, zato předčí například Belgičany.

Nakupuji přes internet čím dál častěji, nedávno jsem si domů nechal dovézt i potraviny. Pavel, Kladno

„Nakupuji přes internet čím dál častěji, začalo to knihami. Jednak mě lákají různé slevy, jednak možnost objednat si zboží z domova třeba i pozdě v noci a z mobilu. Takže si vlastně také stále častěji nechávám zboží doručovat domů nebo do práce. Nedávno jsem poprvé využil možnosti nakoupit si na internetu potraviny a nechat si je k večeru dovézt před dům. Je to pohodlné a ušetří to čas, i když si připlatíte za dovážku,“ řekl Právu 39letý Pavel z Kladna.

Čeští zákazníci se ale neomezují jen na domácí prodejce. Nakonec, největší světový prodejce Amazon, u něhož Američané utratí rovnou polovinu peněz vynaložených při svých on-line nákupech, už několik let provozuje v Česku své distribuční centrum s kapacitou pro milióny kusů zboží, a podle serveru E15 buduje svoji logistickou základnu v Pavlově u Prahy i čínská společnost Huajie. Jen kousek odtud už přitom stojí sklady čínské 4PX Express zajišťující logistiku pro internetový kolos Alibaba.

ČTĚTE TAKÉ

V zahraničí nejčastěji nakupujeme přes internet

„Na americkém Amazonu nakupuji už řadu let. V posledním roce je navíc k dispozici počeštěná verze, což je v podstatě německý Amazon. Výhodou je, že oproti americkému Amazonu je v mnoha případech doprava zboží zdarma. Doručení probíhá bez problémů, do několika dnů. Amazon sice nabízí i expresní dopravu za příplatek, ale z osobní zkušenosti se mi potvrdilo, že pokud zvolíte pomalejší doručení zdarma, zboží přijde dříve, než bylo avizované, takže mi připlácení několika eur za expresní dopravu připadá zbytečné,“ řekl Právu Roman z Prahy. Dodal, že na Amazonu si naposledy objednal chytré žárovky, které ho vyšly o třetinu levněji.

Češi raději na dobírku

Internetovým prodejcům se daří. Například tuzemská společnost Mall, která operuje i v dalších zemích měla loni obrat kolem 18 miliard korun a tržby jí podle výroční zprávy vzrostly o 15 procent na 7,2 miliardy korun. Stěžovat si nemohou ani přepravní společnosti. Jak už Právo informovalo, u některých z nich vzrostl v posledních letech počet přepravených zásilek až o polovinu.

Kontinuální vzrůstající trend zaznamenávají všichni, když jen internetový obchod Alza.cz loni odbavil přes 7,9 miliónu objednávek, což je téměř třímiliónový nárůst oproti roku 2015.

Prim mezi českými zákazníky přitom stále hraje dobírka s placením kurýrovi při převzetí zboží. Této možnosti využívají zhruba dvě pětiny českých zákazníků.

Ještě raději mají dobírku Rumuni, kteří ji upřednostňují v téměř polovině případů, jinak ale činí evropský průměr 11 procent. V sousedních státech jsou totiž stále na vzestupu služby jako Paypal, který využívá pro on-line transakce třetina Evropanů a jen každý osmý Čech.

Kartou Češi platí v průměru asi 37 procent všech nákupů on-line, přičemž evropský průměr je 42 procent.