Nejlevnější zájezdy i letenky jsou samozřejmě takzvané super last minute nabídky těsně před odletem, málokdo je ale tak časově flexibilní. Významně však lze ušetřit i na plánované dovolené, a to už výběrem termínu.

K moři nebo do hor se vyplatí vyrazit buď nyní, než v Německu skončí prázdniny a ceny hotelů v Rakousku či Itálii poskočí nahoru, anebo na samém konci léta. Třeba ubytování ve Splitu či Dubrovníku se koncem září kvůli nejistému počasí propadne i na polovinu ceny.

Využijte srovnávače letenek



Pokud chcete vyjet na vlastní pěst, budou se vám hodit srovnávače letenek. „Levnější letenky bývají mimo víkend a často s přestupem místo přímého letu. Vyplatí se kombinovat menší letiště, letenka z Katovic do Barcelony přes Oslo může stát mnohem méně než přímá letenka z Prahy,“ vysvětluje cestovatel a bloger Aleš Gill.

Profesí ajťák a mistr ve vyhledávání levných letů si třeba jen tak zaletí na jedno odpoledne do Japonska. „Na některých trasách je výhodnější koupit letenku rok dopředu, někdy ale aerolinky nabídnou zajímavé ceny jen dny před odletem. Po Evropě používáme český vyhledávač azair.com, který dovolí hledat i složité kombinace letů,“ radí Gill.

Přečtěte si recenze

Stejně jako pravidla letecké dopravy proměnil internet také hledání ubytování. Rezervační weby jako Booking.com nebo srovnávače jako Trivago již využívá kdekdo, cestujete-li však častěji, nabízí se na takovém portálu i zaregistrovat. Dostanete tak různé slevy nebo výhody jako možnost později se z hotelu odhlásit.

Při vybírání ubytování si samozřejmě přečtěte recenze, ve kterých najdete užitečné zkušenosti ostatních turistů. Třeba pak zjistíte, že moře na pozadí fotek je z hotelu dostupné až po půlhodině chůze, anebo nebudete mít kde zaparkovat auto, které si plánujete půjčit.

Nejznámější a z pohledu hoteliérů i bytového trhu nejkontroverznější službou na tomto poli je AirBnB. Pokud chcete skutečně ušetřit, srovnejte ale její nabídky s cenou ubytování v klasických hotelech, a zejména hostelech. Ty totiž nejsou jen „pro mladé“, mnohý hostel nabízí i klasické dvojlůžko, jen za nižší cenu než hotel.

Družnější povahy pak mohou cestovat přes couchsurfing neboli ubytování zdarma u někoho na gauči. Výhodou i nevýhodou je, že s hostitelem žijete jako na návštěvě u příbuzných.

Levněji jako místní

Chcete-li ušetřit a zároveň poznat místní život, přesouvejte se v destinaci veřejnou dopravou namísto mnohonásobně dražším taxíkem. To zpravidla vyžaduje nějaké úsilí, je třeba vygooglit nebo se na místě rukama a nohama přeptat, odkud že vyráží ten správný autobus a na které zastávce vystoupit.

Do telefonu si k tomu stáhněte offline mapy, které se ostatně hodí vždycky. A s místními se také stravujte, mnohdy stačí jen zabočit do vedlejší uličky. Vždyť to znáte třeba z Prahy, kde na Staromáku stojí pivo třeba i stovku a oběd průměrné kvality pět set.

Ušetřit lze také na vstupném do památek. Některé lze navštívit zdarma, jako muzea v Londýně, jinde lze využít nabídek, jako je Městský pas v Dubrovníku. Procházka po malebných hradbách stojí 150 kun, tedy 555 korun, pas za 190 kun ovšem obsahuje vstupné na hradby i do dalších míst.

Samostatnou kapitolou pak je měnění peněz. Rozhodně je třeba se vyhnout směnárnám na místech, kde se to nejvíce hemží turisty. Výběr z bankomatu v cizí zemi stojí procenta z vybrané částky a u některých bank navíc nemalý paušální poplatek. Která metoda výběru valut je levnější, tedy záleží na vaší bance i destinaci.