Jakub Svoboda, Právo

Očipování

Při cestě se psem, kočkou nebo například s fretkou do jiného členského státu Evropské unie musí být zvířecí společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení.

„Uznáváno je také označení zvířete tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011,“ říká mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Pas

Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU.

V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, touto osobou bývá zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele.

Očkování

Při cestách na dovolenou se zvířetem si jejich majitelé musí přibalit očkovací průkaz. „Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno,“ upozorňuje Vorlíček.

Vždy je navíc lepší přesvědčit se, zda cílová destinace nemá speciální požadavky na očkování zvířete. O případných specifických požadavcích informuje Státní veterinární správa na svých webových stránkách.

Pokud se jedná o cestu se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes takzvaně odčerven, tedy ošetřen proti echinokokům, a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem zároveň potvrzen do pasu.

Ochrana před komáry

Při cestě samotné je důležité nepodceňovat ochranu zvířete ani před vnějšími parazity, jako jsou klíšťata nebo komáři. Při cestách do jižních destinací nebo třeba i na Slovensko hrozí po bodnutí komáry riziko infestace srdečními či podkožními červy. Vhodné je proto použít kvalitní repelentní přípravek, ať už sprej, tablety, či speciální obojek.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny stanovené dovozní podmínky konkrétní třetí země. „Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země,“ radí Vorlíček.

Jednoho člověka může při tzv. neobchodní cestě se psem, kočkou nebo s fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně pět kusů těchto zvířat.

Tento počet může být podle Vorlíčka navýšen pouze v odůvodněných případech, například při účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích.

Pozor na horko a nedostatek vody



Při dlouhých cestách v autě je důležité zvířeti zajistit dostatečný přísun vody a čas od času i udělat sobě i čtyřnohému spolucestujícímu přestávku na protažení. Pokud to jde, je také rozumné vyhnout se cestování autem za poledního žáru. Veterináři také doporučují, aby pes cestoval vždy nalačno a aby k němu proudil čerstvý vzduch.

Mnoho lidí cestuje se psem na sedadle, v případě nehody to však může mít fatální důsledky. Bezpečnější varianty cestování se čtyřnohým mazlíčkem nabízejí speciální boxy nebo oddělovací přepážka, která se montuje mezi zadní sedadla a zavazadlový prostor.

Podle aktuálního průzkumu společnosti Rondo Data si s sebou na dovolenou včetně zahraničních pobytů bere psa nebo kočku osm procent Čechů.