bab, Právo

Pravidelný průzkumu společnosti Cofidis mezi více než 500 respondenty ukázal, že se Češi polepšili a v otázce zadlužení se chovají uvážlivěji. Zatímco v letech 2014 a 2016 věnovala studování podmínek úvěru aspoň hodinu svého času o něco více než čtvrtina lidí, aktuálně to je už více než třetina.

„Na pozitivním výsledku se mohlo podepsat i postupné zjednodušování a zkracování úvěrových smluv finančními společnostmi v posledních letech,“ uvedl Cyril Křůpala z Cofidisu.

Šedesátníci jsou na tom ještě lépe

Nejzodpovědnější ze všech věkových skupin jsou lidé ve věku kolem 60 let. Ti si v porovnání s předchozími šetřeními navíc i nejvíce polepšili. Déle než hodinu studují úvěrové podmínky dvě pětiny z nich. V roce 2016 přitom šedesátníci patřili mezi nejhorší, když tak pečlivá byla jen zhruba čtvrtina z nich.

Mezi zodpovědnější se podobně jako předloni zařadili mladí lidé ve věku do 26 let.

Naopak Češi ve středním věku za nimi poměrně pokulhávají, déle než hodinu času věnuje smlouvám jen 27 procent z nich.

Pět minut nestačí ani expertovi

Ačkoli oproti minulým letům ubylo lidí, kteří se smlouvami takřka nezabývají, stále každý třetí Čech věnuje čtení podmínek maximálně pět minut.

„Za tak krátkou dobu nezvládne prostudovat úvěrovou smlouvu ani odborník, natož laik. Pokud se člověk nechce zabývat smluvními podmínkami nebo jim nerozumí, měl by o to větší pozornost věnovat volbě ověřeného poskytovatele úvěru a zeptat se na jeho reference lidí ve svém okolí,“ doplnil Křůpala

Transparentnost na prvním místě

Klíčovou je pro klienty právě průhlednost podmínek úvěru, ukázal průzkum. každý druhý se vyjádřil v tom smyslu, že „ideální půjčka“ by měla být především transparentní. Více než dvě pětiny pak kladou důraz na to, že by měla být hlavně levná. Pro mnohé je také nejdůležitější i rychlost získání peněz.

Zásadně se však liší postoje lidí v závislosti na jejich vzdělání. Většina lidí se základním vzděláním či výučním listem preferuje cenu úvěru a transparentnost je nejdůležitější jen pro třetinu z nich. Mezi vysokoškolsky vzdělanými Čechy je situace přesně opačná a transparentnost považují za klíčový faktor téměř dvě třetiny z nich.

Většina lidí se v úvěrech ztrácí

O důležité roli, kterou by měla hrát transparentnost, svědčí i fakt, že zhruba dvě třetiny lidí úvěrům a jejich podmínkám nerozumí. Zhruba čtyři pětiny oslovených jsou schopny si sice spočítat, kolik za úvěr skutečně zaplatí, tím ale většinou jejich povědomí končí.

Pozitivní je alespoň skutečnost, že se až na výjimky snaží lidé o úvěru poradit s někým, kdo se v problematice orientuje. „Kromě rodiny a přátel existuje celá řada dalších cest, jak bezplatně získat více informací. Ve většině měst fungují různé neziskové organizace a i samotní poskytovatelé spouštějí vedle klasických zákaznických linek nové kanály jako on-line chat, na kterém jsou k dispozici vyškolení specialisté,“ dodal Křůpala.