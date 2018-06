Jan Holý, Právo

Nižší částky investují lidé do relativně bezpečných investičních produktů, jako jsou penzijní a životní pojištění, spořicí účet a stavební spoření, potvrzuje průzkum agentury Ipsos Marketing pro společnost Bondster.

Vyšší částky pak naopak investují do nemovitostí a půdy. Především u mladší generace roste zájem o alternativní formy investic, které přinášejí vyšší zhodnocení.

Stále větší zájem o tyto investice vnímá i analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. „Po boomu kryptoměn, který nyní trochu opadá, se zvýšil například zájem o investice do energetiky. Kvůli růstu cen ropy vyhledávají lidé ve větší míře investice do ní a do produktů z ní vyrobených,“ potvrdil ČTK Tomčiak.

Tradičně oblíbené jsou podle něj také investice do drahých kovů.

Výrobky z platiny mají nezanedbatelnou sběratelskou a uměleckou hodnotu obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix

Vede investiční zlato

Pro řadu lidí je synonymem této investice nákup zlata, případně stříbra. Není ale nutné omezovat se jen na tyto kovy. Podle odborníků je zajímavou investiční příležitostí i platina.

„Ta nabízí výhody jak drahých, tak i průmyslových kovů. Výrobky z platiny, především mince, medaile či šperky, pak mají také nezanedbatelnou sběratelskou a uměleckou hodnotu,“ potvrdil Právu obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix.

Právě mezi sběrateli jsou výrobky z platiny už roky ceněným artiklem. K velmi vzácným patří například staré mince, které se razily v carském Rusku v 19. století. Není ale nutné pátrat po historických kusech. Ražba investičních mincí a medailí, kde se prolíná růstový potenciál ceny kovu a sběratelská hodnota, probíhá i v současnosti.

FOTO: Profimedia.cz

Zastánci tradičnějších forem investování tak mohou zvolit variantu nákupu platinových slitků nebo pamětních mincí a medailí. Nemusí však jít jen o nové ražby. Stále více Čechů vidí jako alternativní příležitost i investice do starých mincí a medailí, do uměleckých předmětů nebo i historických vozidel.

Investování do numismatiky je po automobilových veteránech druhé nejvýnosnější aktivum a průměrná výnosnost starých mincí dosahuje za 10 let 225 procent. Podle expertů dosahuje hodnota starých mincí a medailí držených českými domácnostmi asi 40 miliard korun.

Zájem o staré mince potvrzuje i dubnová aukce v Praze, na které byl jediný známý kus banskoštiavnického zlatníku z roku 1878 vydražen za 13,2 miliónu korun. Dosavadní český numismatický aukční rekord ale nepadl. Nejdražší českou mincí zůstává vzácný zlatý svatováclavský desetidukát, který byl loni vydražen za více než 17 miliónů korun.

Zajímavá platina

Troyská unce (31,1 g) zlata se aktuálně prodává za asi 1308 dolarů (28 776 korun), minulý týden se ale dostala pod psychologicky důležitou hranici 1300 dolarů za unci. Podle analytika drahých kovů Jonathana Butlera ze společnosti Mitsubishi Corporation International by mohlo ve velmi krátké době dojít k další korekci.

Při současných cenách platiny tak můžeme mluvit o tom, že je tento stříbřitě bílý kov stále podhodnocený obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix

Platina je levnější a nyní se prodává troyská unce za asi 910 dolarů (20 020 korun), před týdnem byla ale ještě levnější a stála kolem 880 dolarů.

Podobně jako zlato poskytuje platina zajištění proti budoucí inflaci. Zatímco ale zlato, coby „bezpečný přístav“, zpravidla přináší svým majitelům výraznější zisky v dobách hospodářské a politické nejistoty, platině se díky poměrně širokému využití ve více než 25 průmyslových oborech většinou daří i v dobách hospodářské konjunktury, kdy po ní roste poptávka.

„Při současných cenách platiny tak můžeme mluvit o tom, že je tento stříbřitě bílý kov stále podhodnocený,“ vysvětlil Brix.

Platina se hojně využívá v katalyzátorech aut s dieselovým motorem, po kterých v posledních letech po skandálu DieselGate klesá poptávka. Naopak roste zájem o vozy s benzínovým či hybridním pohonem, v jejichž katalyzátorech se využívá „sesterský“ kov palladium.

Jeho cena dva roky vytrvale roste a překonala už i cenu platiny, aktuálně se pohybuje okolo 1100 USD za unci.